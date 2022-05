Trame Un posto al sole: anticipazioni su Lara Martinelli

Il tempo passa e così a luglio 2022 saranno già due anni che Chiara Conti interpreta a Un posto al sole il personaggio di Lara Martinelli. Entrata in scena come subdola affarista free-lance complice di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), la donna ha poi finito per essere irrimediabilmente attratta dall’imprenditore fino ad aspettare un bambino da lui.

Lara è una “cattiva pura” che il pubblico – diciamo così – “ama odiare”. E speriamo che ami farlo anche in futuro, visto che la perfida rivale di Marina (Nina Soldano) sarà sempre più al centro della scena nella soap partenopea di Rai 3. A tal proposito, la Conti ha rilasciato da poco un’intervista al settimanale Nuovo tv, nella quale fa il punto di quanto accaduto finora:

Il triangolo continua. Marina, che nel frattempo si è riavvicinata a Roberto e scopre la gravidanza della rivale, parte per Londra dove festeggia il compleanno della nipote Alice. Poi però ritorna a casa. Io sono decisa a diventare mamma a ogni costo, mentre Ferri continua a volere la Giordano come compagna di vita. Vedrete: ci saranno grandi scossoni.

Spoiler Un posto al sole: Lara spera ancora che le cose con Roberto cambino…

Come già sappiamo, prestissimo sembrerà esserci un parziale “ammorbidimento” di Ferri nei confronti di Lara, che avverrà proprio quando quest’ultima è in procinto di lasciare Napoli. Niente che modifichi più di tanto le intenzioni di Roberto, ma basterà affinché la Martinelli continui a sperare che le cose prima o poi cambino. Intanto, già sappiamo che a un certo punto le trame di Upas porteranno Lara, Roberto e Marina in quel di Procida…

Insomma, con Lara non ci si annoierà mai. Fidatevi: con il passare dei mesi, questa storyline si farà sempre più intrigante ed è vero – come afferma Chiara Conti – che ci saranno grandi scossoni. Ma i motivi non possiamo ancora dirveli, dunque continuate a seguirci…