Trame Un posto al sole: anticipazioni sui ciak a Procida

Riusciranno i nostri eroi Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) a dimostrare agli occhi di Sasà (Cosimo Alberti) che il dottor Bruno Sarti (Giovanni Caso) ha l’amante? Lo scopriremo a partire da questa sera, 24 maggio, guardando le puntate di Un posto al sole ambientate a Siena. Eh sì, com’è noto la popolarissima città toscana ha fatto da sfondo per una serie di ciak in esterna che vedremo da oggi e per alcuni giorni su Rai 3.

Ma non finisce qui, perché tra non troppo tempo Upas uscirà ancora una volta dagli studi di Napoli, anzi lo ha già fatto a giudicare da una serie di foto postate sui social da alcuni telespettatori.

Un posto al sole spoiler: Ferri, Lara e Marina a Procida

Già da fine aprile era noto che la fiction ambientata a Palazzo Palladini avrebbe avuto durante l’estate delle scene realizzate nell’incantevole isola di Procida: ebbene, quelle scene sono state realizzate proprio di recente (le vedremo tra qualche tempo in tv) e vedranno protagonisti tre personaggi molto importanti. Visti i vari scatti postati su Facebook dai fan che si trovavano in loco, è infatti ormai certo che a Procida troveremo Riccardo Polizzy Carbonelli (Roberto Ferri), Chiara Conti (Lara Martinelli) e Nina Soldano (Marina Giordano).

In questi giorni Marina è tornata a Londra dopo la chiusura della storia con Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) e l’aspro scontro con Lara, ma presto tornerà e il triangolo con Ferri e la Martinelli riprenderà a tenere banco per tanto tempo… con risvolti al momento inimmaginabili!