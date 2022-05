Trame Un posto al sole: anticipazioni su Lara e Marina

Entrata in scena come una subdola affarista freelance, col tempo Lara Martinelli (Chiara Conti) si è ritagliata uno spazio sempre più ampio nelle vicende di Un posto al sole e, dopo un periodo di assenza, è poi tornata assumendo con decisione il ruolo di “spalla cattivissima” di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). È lei, insomma, che spesso fa il lavoro sporco per Ferri, come si è visto anche di recente con la questione della droga che ha coinvolto Chiara Petrone (Alessandra Masi).

Quello di Lara, per quanto alcuni fan di Upas non tollerino il suo cinismo, è un personaggio che fornisce molto “pepe” alla soap partenopea di Rai 3 e che – a quanto ci risulta – continuerà a farlo anche in futuro. Comunque sia, nell’immediato la Martinelli potrebbe vedersela brutta, perché la sua più acerrima nemica sta per scoprire qualcosa che la indurrà a un potenziale colpo di testa…

Spoiler Un posto al sole: il colpo di testa di Marina

Come sapete, Lara ha recentemente aperto gli occhi a Fabrizio (Giorgio Borghetti) riguardo ai veri sentimenti di Marina per Roberto, cosa che ha portato Rosato a desiderare la separazione da sua moglie. Al momento, la Giordano non ha ancora colto del tutto il ruolo ricoperto dalla rivale negli ultimi avvenimenti della sua vita, ma pare proprio che ciò accadrà a stretto giro. Quale sarà a quel punto la sua reazione?

Ebbene, prepariamoci ad uno “scontro al vertice” che si preannuncia niente male, con una Marina la cui pazienza sarà a quel punto del tutto terminata e che, di conseguenza, si scaglierà contro Lara perdendo completamente il controllo!

Come proseguirà la faccenda? Marina sentirà il bisogno di rimettersi in sesto dopo tutto quello che le è capitato nell’ultimo periodo e, per farlo, mediterà di allontanarsi di nuovo da Napoli per un po’. Lo farà davvero? Non perdete i prossimi episodi…