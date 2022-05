Un posto al sole anticipazioni: Silvia a Bari? Le puntate girate a Siena si avvicinano!

Trame Un posto al sole: anticipazioni sulla decisione che Silvia dovrà prendere

Una scelta non tanto facile da compiere sta diventando uno degli argomenti di punta delle attuali puntate di Un posto al sole: Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi), il bancario che da qualche tempo è entrato nel cuore di Silvia (Luisa Amatucci), è in predicato per un trasferimento a Bari e ha coinvolto la Graziani in questa novità.

Nonostante per la donna non sia affatto facile prendere di punto in bianco una decisione che cambierebbe completamente la sua vita, finora la ristoratrice non ha rifiutato completamente l’idea propostale dal suo compagno e soprattutto non vuole che quest’ultimo possa rinunciare per lei ad un ottimo avanzamento di carriera.

Spoiler Un posto al sole: i vigili a Siena per il dottor Sarti

In tutto questo, Mariella Altieri (Antonella Prisco) si sta ponendo dei dubbi sul fatto che l’amore tra Silvia e Michele (Alberto Rossi) sia davvero naufragato e presto ci sarà uno scambio di opinioni tra lei e la sua amica. Ma alla fine quale sarà la decisione della diretta interessata?

Le anticipazioni ci lasciano ancora un po’ di suspence ma, per la prossima settimana, parlano di un accordo tra Giancarlo e Silvia, riguardo al quale Silvia informerà la figlia Rossella (Giorgia Gianetiempo). Dunque la nostra protagonista deciderà di seguire Todisco… o alla fine qualcosa riuscirà a trattenerla a Napoli?

In attesa di nuovi sviluppi, è ormai scattato il conto alla rovescia per le puntate che Upas ha girato poco tempo fa a Siena e che vedremo nella terza decade di maggio. Come avrete già capito, l’assist per questa trasferta è dato dal dottor Bruno Sarti (Giovanni Caso), impegnato per un convegno medico proprio nella famosa città toscana. Il problema è che Bruno – “interessato” a un giovane infermiere – non si sta comportando benissimo verso Sasà (Cosimo Alberti)… e quindi i vigili lo seguiranno a Siena per stanarlo!