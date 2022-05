Trame Un posto al sole: anticipazioni su Silvia, Nunzio e Samuel

A Un posto al sole, le ultime disavventure di Rossella Graziani (Giorgia Gianetiempo) hanno un po’ travolto anche i personaggi a lei collegati e parliamo soprattutto dei genitori Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi). Quest’ultimo non ha mai gradito troppo la presenza di Riccardo (Mauro Racanati) nella vita della figlia, avendo avvertito ben presto come il Crovi potesse avere dei problemi a monte. Silvia invece, viste le più recenti vicissitudini di Rossella, aveva deciso di far saltare la partenza per Bari insieme al suo attuale compagno Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi).

Negli ultimi giorni Rossella ha assistito però a uno strano “ammorbidimento” dei rapporti tra Michele e Silvia, cosa che tra l’altro la ragazza non ha gradito affatto: la dottoressa, dunque, ha pesantemente rimproverato la madre, alla quale ha suggerito con forza di dare un’impronta chiara alla sua vita.

Un posto al sole, spoiler: Silvia per ora parte

Sulla scia di tutto questo, proprio nella puntata di stasera (lunedì 30 maggio) vedremo Silvia che – per non alimentare ulteriormente una sorta di ambiguità nel suo rapporto con Michele – partirà effettivamente per Bari in modo da trascorrere un breve periodo in compagnia di Giancarlo. Riuscirà la coppia a reggere un rapporto che per forza di cose diventerebbe “a distanza”? O a un certo punto sentiremo che i due hanno deciso di chiudere la storia?

Al momento, le anticipazioni non dicono come andrà a finire; quel che è certo è che Silvia, durante la sua assenza da Napoli e dal Vulcano, affiderà il locale a Nunzio (Vladimir Randazzo) e a Samuel (Samuele Cavallo). A proposito del simpatico aiuto-cuoco, che fine ha fatto sua madre Elvira (Giusi Cataldo)? Ebbene, non è uscita di scena e prestissimo la rivedremo in conseguenza di un momento delicato di uno dei protagonisti…