Trame Un posto al sole: anticipazioni su Raffaele Giordano

In questo 2022, il personaggio di Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) è più che mai al centro della scena di Un posto al sole. Lo è stato fino a poche settimane fa per via di una crisi matrimoniale con Ornella (Marina Giulia Cavalli) e ora lo sarà nuovamente essendo coinvolto suo malgrado nelle nuove trame collegate al mondo della malavita. Ovviamente Raffaele è ben lontano da quel mondo, ma è anche il suocero di Eugenio Nicotera (Paolo Romano) e questo sta per avere delle conseguenze.

Proprio Eugenio sta riuscendo a mettere a segno un colpo dopo l’altro e, nelle prossime puntate di Upas, lo vedremo riuscire a mantenere una linea dura con Mariano Tregara (Lello Giulivo), il padre di Clara (Imma Pirone). Sta di fatto però che gli scampati alla “maxi-retata” della polizia vorranno riorganizzarsi e anche vendicarsi per l’arresto del boss Argento, ed è qui che scatterà il coinvolgimento dell’ignaro Raffaele…

Un posto al sole spoiler: il momentaccio di Raffaele Giordano, Lello Valsano lo ricatta!

Il simpatico portiere andrà incontro a un momento assai pericoloso quando si troverà al vivaio, intento a cercare per conto di Renato (Marzio Honorato) una pianta che possa piacere a Giuditta (Patrizia Salerno). A quel punto gli si avvicinerà Lello Valsano (Gianluca Pugliese), il quale gli chiederà aiuto per scoprire chi possa aver fatto arrestare il boss; Raffaele ovviamente tenterà di trarsi d’impaccio dalla brutta situazione in cui si sta trovando, ma sarà troppo tardi: accerchiato da diversi scagnozzi di Valsano, l’uomo sarà aggredito (con tanto di pugno allo stomaco) e ricattato!

Eh sì: Lello “prometterà” guai alla famiglia di Raffaele se quest’ultimo non obbedirà alle sue richieste! Come reagirà il Giordano senior? Vi anticipiamo che per ora il nostro protagonista si chiuderà in una sorta di ostinato mutismo riguardo a quello che gli è capitato, non parlandone quasi a nessuno. E sottolineiamo il “quasi”…