Trame Un posto al sole: anticipazioni su Silvia Graziani e Giancarlo Todisco

Le vicende di Silvia (Luisa Amatucci) hanno tenuto banco per molti mesi a Un posto al sole: dalla primissima crisi con Michele Saviani (Alberto Rossi) in poi, la Graziani è stata protagonista di una storyline molto contrastata che, seppur gradualmente, ha portato a un drastico allontanamento dal suo compagno di vita.

Ad acuire i problemi tra i due è stata anche l’entrata in scena di Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi), un bancario che pian piano ha fatto breccia nel cuore di Silvia e che, gradualmente e non senza qualche tira e molla da parte di lei, è riuscito a conquistarla. È da qualche mese che questa trama, avendo raggiunto un punto di stabilità, è un po’ in secondo piano rispetto alle altre vicende di Upas, ma vi anticipiamo che sta per tornare in auge per via di una novità inaspettata…

Spoiler Un posto al sole: una notizia per Silvia…

A tal proposito, c’è da dire che neanche il ritorno da Milano di Michele è riuscito a cambiare le carte in tavola, nel senso che ormai il giornalista e la sua ex considerano la loro relazione conclusa. Non è dato di sapere al momento se in futuro ci sarà qualche cambiamento in tal senso ma intanto, come accennato subito sopra, qualcosa di inatteso sta per irrompere nella quotidianità della nostra Silvia.

Nello specifico, Giancarlo comunicherà alla sua amata che per lui è all’orizzonte una prospettiva di trasferimento! Dunque sembra che l’uomo, a breve, potrebbe trovarsi nella condizione di lasciare Napoli e questa notizia potrebbe cambiare parecchio la situazione: Todisco e Silvia riuscirebbero a vivere una storia a distanza? Attraverso le prossime puntate della soap partenopea di Rai 3, capiremo insomma se una soluzione è possibile o se tutto cambierà…