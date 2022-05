Trame Un posto al sole: anticipazioni su Virginia Rinaldi

Siamo alla vigilia della “catastrofe sentimentale” per uno dei personaggi più in vista di Un posto al sole. Ancora una manciata di puntate e poi Rossella Graziani (Giorgia Gianetiempo) vedrà franare la sua storia d’amore con Riccardo (Mauro Racanati), ciò a causa di un colpo di testa del bel dottore…

Come già sapete, Crovi è in procinto di lasciarsi andare alla passione con Virginia Rinaldi (Desiree Noferini), la sua ex, con la quale farà l’amore. Poi, a stretto giro, il medico sarà attraversato da grandi sensi di colpa e deciderà di lasciare una disperata Rossella! Le cose si aggiusteranno a breve? Non è detto…

Molti fan di Upas si chiedono se Virginia finirà per farsi da parte, permettendo a Riccardo e Rossella di vivere finalmente la loro storia d’amore: ebbene, a quanto ci risulta, almeno per ora la dottoressa Rinaldi non si arrenderà e dunque non avrà alcuna intenzione di mollare la presa!

Come reagirà Rossella di fronte al perdurare di questa situazione, con Virginia che andrà cinicamente dritta per la sua strada? Quel che è certo è che per la Graziani non sarà facilissimo gestire il muro che si è creato con il “suo” Riccardo e, dunque, la sensazione è che la storia sia ben lontana dalla sua conclusione…

Un posto al sole: le ipotesi dei fan su Rossella

Fin qui le vere anticipazioni, ma parliamo a questo punto di alcune ipotesi che i telespettatori manifestano sui social network: molti aficionados di Un posto al sole sono al momento convinti che, per come si è messa la storia con Riccardo, prima o poi Rossella avrà un più deciso avvicinamento a Nunzio (Vladimir Randazzo). Potrebbe essere?

È giusto dire che, nel momento in cui scriviamo, nessuno spoiler fa pensare che la narrazione possa prendere tale direzione, anche se in effetti desta qualche sospetto l’amicizia che il Cammarota e Rossellina hanno iniziato da un po’. Che sia una carta che gli autori vogliano giocarsi in seguito? Chi può dirlo…

Intanto, molti nostri lettori si chiedono quale ruolo possa avere in futuro il fratello di Riccardo in tutto questo. Per ora Stefano Crovi si è visto pochissimo ma, a giudicare dall’intervista che il suo interprete Joseph Altamura ci ha concesso di recente, viene facile pensare che il personaggio sarà presto approfondito e vivrà degli interessanti sviluppi. Staremo a vedere.