Una vita dall’8 al 14 maggio 2022, anticipazioni puntate

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 8 a sabato 14 maggio 2022:

Genoveva chiede a Aurelio di fidarsi di Felipe: tirerà fuori dal carcere Natalia. Quando il messicano incontra Marcos per strada, però, non riesce a contenere la rabbia e i due arrivano a minacciarsi con le pistole. Dopo avere scoperto di non essere orfano, Miguel è sconvolto, ma promette a Roberto che non li denuncerà e che per ora non dirà nulla a Sabina. Poco dopo, il ragazzo fa una strana proposta ai nonni: vuole che rubino la cassaforte di Marcos Bacigalupe.

L’intervista di Antonito viene pubblicata e Ramon è molto preoccupato per il figlio. Alodia continua a temere di essere incinta, ma Ignacio le dice che è impossibile e lei si tranquillizza un po’. Daniela entra di nascosto nella cantina e trova delle prove contro gli Olmedo, ma Miguel la scopre.

Una vita, trame prossima settimana: Ramon è ancora molto in ansia per Antonito, la famiglia Olmedo lascia Acacias…

Miguel accusa Daniela di averlo ingannato e lei gli giura che il suo amore è sincero. I due si lasciano trasportare dalla passione e poi si confessano tutta la verità. Miguel è di nuovo sereno ma, quando il giorno dopo arriva al ristorante, scopre che la cameriera ha lasciato il lavoro e ha consegnato agli Olmedo una lettera d’addio, in cui promette di non denunciarli. Anabel impedisce che lo scontro tra Marcos e Aurelio finisca nel peggiore dei modi. Marcos discute con la figlia e decide di mandarla qualche giorno in convento.

Mendez continua a risultare scomparso, così Josè Miguel decide di indagare da solo su Ignacio e lo scopre tramare qualcosa con Florencio. Alodia fantastica su una vita con Ignacio e Casilda cerca di tenerla con i piedi per terra. Durante un allenamento di Churro Va, Servante finisce contro un muro e rimane infortunato.

Genoveva indaga sugli incubi di Natalia e cerca di capire perché la ragazza nominava continuamente Marcos nel delirio. Su insistenza di Genoveva, Aurelio si scusa pubblicamente con Marcos, che però rifiuta le sue scuse. Miguel mente a Marcos per farlo uscire di casa e tentare il furto, ma l’uomo torna all’improvviso e sorprende il giovane Olmedo che cerca di aprire la cassaforte. Ignacio si accorge che Josè Miguel gli fa domande troppo strane ed evita di incontrare Florencio.

Casilda incoraggia Alodia a parlare di nuovo con Ignacio dell’eventuale gravidanza: la ragazza segue il consiglio, ma dalla reazione del ragazzo capisce che se fosse incinta, lui la abbandonerebbe. Servante decide che la squadra di Churro Va è pronta per il concorso e così partono tutti per La Navilla del Rio. Antonito si fa convincere da Lolita e parte con lei e Moncho.

Con l’aiuto di Roberto, Miguel porta a termine il furto in casa di Marcos assicurandosi un lauto bottino, che poi dona interamente ad Alberto pregandolo di usarlo per la causa. Roberto e Sabina lasciano Acacias nottetempo diretti a Istanbul, mentre Miguel saluta Alberto confidandogli che andrà in Svizzera per ricongiungersi con i genitori e con la donna della sua vita.

Servante e la squadra tornano trionfanti da Navilla dopo aver vinto il concorso di Churro Va. Antoñito riceve una richiesta di colloquio privato da parte del presidente del governo. Alodia sviene davanti a Bellita. Josè Miguel sorprende Ignacio e Florencio a rubare scheletri da un cimitero. Mendez è stato ritrovato ed è in ospedale in gravi condizioni e sotto sedativo; Belda e Felipe scoprono che, appena prima dell’aggressione, l’ex commissario ha annotato sul suo taccuino: Soledad.

Dopo avere scoperto che Ignacio commercia clandestinamente in scheletri umani, José Miguel chiede al nipote e al suo compare Florencio di interrompere immediatamente il loro losco traffico e di rimettere gli scheletri al loro posto. In casa Palacios, Antonito è agitato a causa dell’invito del presidente Datos; Carmen, nel frattempo, propone a Ramon di rilevare il ristorante Nuovo Secolo per avere un’attività tutta sua, senza sapere che anche Liberto ha proposto a Rosina la stessa cosa.

Genoveva cerca di scoprire quale segreto del passato leghi Marcos a Natalia. Appreso che Natalia sarà rilasciata a breve, Marcos incontra Pierre Caron e gli chiede di affrettare l’estradizione in Francia della giovane. Fabiana fa incorniciare la Fascia Churrera e la regala a Servante, che rimane molto colpito dal gesto della sua socia.