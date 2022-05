Una vita, anticipazioni 21 maggio: Soledad confessa di aver ucciso Felicia, Marcos furioso!

Anticipazioni puntata 1392-93 di Una vita di sabato 21 maggio 2022

In ospedale, il commissario Belda riesce a fermare appena in tempo una falsa infermiera che voleva far fuori Mendez iniettandogli del veleno. Josè Miguel dice a Bellita che ci è rimasto male, in quanto nel libro appare come un approfittatore. La cantante, pur di fare pace con il marito, decide di rinunciare alla pubblicazione.

Carmen e Rosina hanno un acceso litigio per l’acquisto del ristorante. Liberto e Ramon trovano però una soluzione: acquistare insieme l’attività. Alodia rivela a Bellita di aspettare un bambino. Mendez convince un Marcos inizialmente incredulo che è stata Soledad a uccidere Felicia.

Marcos costringe Soledad a confessare di aver ucciso Felicia e solo l’improvviso arrivo della figlia Anabel lo fa rinunciare ai suoi propositi omicidi. Ramon è in ansia perché non ha ancora detto a Carmen di avere comprato il ristorante Nuovo Secolo in società con Liberto e che Rosina sarà sua socia.

Alodia dice a Bellita di aspettare un bambino da Ignacio; la Del Campo si dimostra molto comprensiva e insieme al marito si chiede dove possa essere scappato il nipote. Il piano di Casilda e Jacinto per fare avvicinare Servante e Fabiana non va a buon fine. Lolita vede circolare per il quartiere l’uomo che ha donato la clessidra ad Antonito. Soledad trova rifugio da Aurelio Quesada, che in cambio le chiede di eliminare un uomo…