Una vita, anticipazioni 29 maggio: matrimonio ad Acacias (ma si prepara la dinamite!)

Anticipazioni puntata 1400-1401 di Una vita di domenica 29 maggio 2022

Fabiana decide di accettare la proposta di matrimonio di Servante e gli abitanti di Acacias sembrano quasi sconcertati nell’accorgersi che i due si amano alla follia!

Bellita capisce che Josè Miguel ha prenotato una suite in un albergo e pensa che lui la tradisca, ma poi arrivano in casa Cinta ed Emilio, rientrati a sorpresa dall’Argentina per partecipare al lancio del libro e del disco della cantante.

Lolita sogna ancora Antonito e Moncho che vengono uccisi.

Marcos è arrabbiato per la fuga di Anabel e Genoveva gli annuncia addirittura che la ragazza si è sposata di soppiatto con Aurelio; poi la Salmeron prosegue con il suo piano diabolico, svelando a Felipe che Natalia da tanto tempo è vittima di abusi da parte di Marcos.

Felipe, dopo le rivelazioni di Genoveva, va a trovare Natalia che gli rivela gli abusi che Marcos le ha inflitto sin da quando era solo una bimba.

Carmen, Casilda e Alodia sorprendono Fabiana regalandole un abito da sposa nuovo. La cerimonia, con matrimonio e successivo banchetto, rappresenta un evento per Acacias.

Bellita, sostenuta Cinta ed Emilio, sollecita Ignacio perché si assuma le sue responsabilità con Alodia e la sposi.

Il salotto che Rosina ha organizzato al ristorante è un vero e proprio flop e così la Rubio se la prende con Carmen per il suo insuccesso.

Leonardo consegna la dinamite a Soledad e le ordina di preparare la bomba entro due giorni!