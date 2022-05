Una vita, anticipazioni dal 5 all’11 giugno 2022

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 5 a sabato 11 giugno 2022:

Durante l’inaugurazione del ristorante gestito da Imma e Guillermo, Alodia, Hortensia e Rosina manifestano il loro disgusto per gli arredi e i piatti proposti. Dopo diverse ore, Ramon torna a casa ma dice a Lolita di volersi trasferire a casa di Felipe. Nel pieno di una crisi nervosa, Felipe, ormai rimasto solo, cade per terra e si ferisce col vetro.

Felipe si riprende dalla brutta caduta, ma la convivenza con Ramon non potrebbe andare peggio: i due litigano in continuazione e non sembrano in grado di badare a se stessi; Jacinto e Fabiana pregano Lolita di dare una mano, ma lei è furiosa con il suocero e sembra decisa a non alzare un dito. Si scopre che David e Valeria sono una finta coppia e che il vero marito di lei è sotto la protezione di Aurelio perché in pericolo; in realtà Aurelio ha evidentemente delle mire sulla donna, perché nasconde tutte le lettere che lei gli chiede di far avere al marito anziché consegnarle all’interessato.

Guillermo si imbatte in Azucena e ne resta folgorato. Nonostante gli sforzi di Rosina di salvare le apparenze, Hortensia ha mangiato la foglia e le chiede a bruciapelo se lei e Liberto sono in rovina.

Nell’intimità della loro casa, Valeria affronta David per il controllo asfissiante che esercita su di lei. Genoveva si interessa in modo discreto di Felipe e Ramon, ma dice a Bellita che l’avvocato è ormai solo uno spettro del passato. Rosina continua a mentire alla sorella Hortensia: l’economia familiare va a meraviglia. Alodia è ansiosa di prendere lezioni di pianoforte da Valeria e fantastica sull’acquisto di un pianoforte a coda. Fabiana accompagna Inma in giro per il centro, affinché prenda spunti dai locali più alla moda per rinnovare il ristorante Nuovo Secolo.

Marcelo assume una cuoca per casa Quesada, si chiama Luzdivina. Felipe prepara il discorso per l’inaugurazione della piazza in onore di Antonito e lo legge a Ramon, che però non reagisce bene.

La maggiore vicinanza tra David e Valeria preoccupa Aurelio Quesada, che ricorda a David il suo ruolo: deve sorvegliare la ragazza nella speranza che il marito Rodrigo la contatti. Felipe e Ramon litigano nuovamente, questa volta per una cena bruciata, e Lolita arriva giusto in tempo per calmare gli animi. Ma la situazione tra i due amici si sta facendo insostenibile e Lolita, con Fabiana, si mette alla ricerca di una domestica per Felipe.

Alodia inizia le sue lezioni di pianoforte con Valeria; purtroppo, la ragazza non ha alcun talento musicale. Inma e Guillermo stanno per riaprire il ristorante dopo averlo finalmente trasformato in un locale di lusso. Nel frattempo, Rosina e Liberto cercano di capire quanto tempo ancora Hortensia intenda fermarsi insieme alla figlia Azucena a casa loro.

Felipe è furioso perché Fatima combina solo disastri, ma Fabiana lo prega di portare pazienza e si offre di occuparsi della casa finché non avrà istruito a dovere la nuova arrivata fino a farla diventare una brava domestica. Lolita decide di appianare le cose con Ramon, ringraziandolo per tutto quello che ha fatto per lei e scusandosi per le discussioni che hanno avuto, ma non riesce a convincerlo a liberarsi dell’odio e del rancore che cova per gli attentatori e che lo sta consumando. Inma è disperata perché nessuno si presenta alla nuova inaugurazione, ma Fabiana e Servante provano a dare il via al passaparola parlando bene a Josè Miguel della bravura della donna in cucina. David propone a Valeria di andare all’opera insieme, benché Aurelio gli abbia intimato di non prendersi confidenze con lei. Messa alle strette, Hortensia confessa a Rosina di essere sul lastrico.

Hortensia confida a Rosina di essere senza un soldo e la sorella fa altrettanto. Liberto prende in mano le redini della situazione e, curiosamente, malgrado le ristrettezze economiche, decide di assecondare i desideri di Azucena e iscriverla a un’accademia di danza. Genoveva incontra Valeria per strada e la invita a cena con David. Valeria, però, temporeggia. Informato da David, Aurelio cerca in ogni modo di dissuadere Genoveva, sempre più sospettosa, dall’invitare a cena i vicini.