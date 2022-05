Trame Una vita: anticipazioni su Fidel Soria

Nell’ultima stagione di Una Vita, in onda su Canale 5 tra pochissime settimane, i nuovi ingressi nel cast sembreranno non finire mai: nel corso della puntata 1418 della telenovela, i telespettatori italiani faranno infatti la conoscenza di Fidel Soria (Alejandro Siguenza), un distinto borghese che interagirà parecchio con Lolita (Rebeca Alemany) e Ramon Palacios (Juanma Navas)…

Leggi anche: Una vita, anticipazioni dal 29 maggio al 4 giugno 2022

Una Vita, news: Lolita e l’amicizia con Marina…

L’arrivo di Fidel nel quartiere avverrà in seguito all’amicizia che si verrà ad instaurare tra Romina e Marina (Rosanna Espinós); quest’ultima è la madre di Maria Josè e nonna di Alejandro, entrambi vittime dell’attentato ad Acacias insieme ad Antonito (Alvaro Quintana) e Carmen (Maria Blanco) dopo aver fatto una compera nel negozio della Palacios.

Nello specifico, Marina offrirà il suo aiuto a Lolita per organizzare l’inaugurazione della piazza ad Acacias dedicata alla memoria di Antonito. Tale inaugurazione sarà però fortemente osteggiata da Ramon, pienamente convinto del fatto che i politici vogliano utilizzare l’evento (sfruttando il nome del figlio) soltanto per farsi pubblicità.

Ed effettivamente, nel corso dell’inaugurazione, alla fine il Palacios Senior deciderà di presentarsi, rendendosi protagonista di un discorso nel quale accuserà i governanti di non fare nulla per salvaguardare la vita dei cittadini onesti perché, in fondo, pensano soltanto ad arricchirsi alle spalle degli altri. Parole forti quelle di Ramon, che faranno breccia nel cuore di Fidel, presente all’evento poiché invitato dalla suocera Marina.

Una Vita, trame: Fidel fa di tutto per parlare con Ramon!

Eh sì: Fidel sarà il vedovo di Maria José e padre del piccolo Alejandro. Esattamente come Ramon, il Soria non si fiderà più dei politici che rappresentano la Spagna, tant’è che farà di tutto per poter parlare con il Palacios: in primis gli invierà una lettera a casa, salvo poi agganciarlo al ristorante Nuovo Secolo XX quando deciderà di non rispondergli. A sorpresa, Ramon non si mostrerà reticente ad affrontare un dialogo con Fidel, il quale si mostrerà pienamente d’accordo con lui sul pensiero sovversivo sulla politica e sulla necessità di fare qualcosa per scuotere i potenti.

Una simpatia istantanea che non passerà inosservata nemmeno a Lolita, visto che temerà che il suocero si stia cacciando in un grosso guaio; ciò perché comprenderà che Fidel è ancora scosso dall’ingiusta morte del figlio e della moglie.

Una Vita, spoiler: Lolita e Fidel: ci sarà del tenero?

Tuttavia vi anticipiamo che, col trascorrere degli episodi, bisognerà fare attenzione anche al rapporto che si verrà a creare tra Fidel e Lolita, visto che riserverà delle sorprese. Come evolveranno quindi le cose tra i due? Nell’attesa di scoprirlo, segnaliamo che ad interpretare Fidel Soria ci sarà l’attore Alejandro Siguenza, che i telespettatori ricorderanno per il ruolo di Nicolas Ortuño ne Il Segreto, lo sfortunato marito di Mariana Castañeda (Carlota Barò)…