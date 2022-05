Trame Una vita: anticipazioni su Alodia Exposito

Che fine farà la dolce ed ingenua Alodia Exposito (Abril Montilla) quando gli eventi di Una Vita andranno avanti di cinque anni a causa di un’improvviso salto temporale? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane della telenovela, quando non sarà praticamente rimasto nulla del carattere mite e generoso della fanciulla. Vediamo insieme per quale ragione…

Una Vita, news: i Dominguez negli anni ’20

Le anticipazioni segnalano che, cinque anni dopo lo scoppio della bomba che devasterà l’intero quartiere di Acacias, provocando morte e distruzione, Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) e Bellita del Campo (Maria Gracia) si troveranno a dover accogliere in casa a tempo indeterminato gli ormai sposati Alodia e Ignacio Quiroga (Marco Caceres). Ciò avverrà perché questi ultimi staranno intanto ultimando i lavori nel loro “lussuoso” appartamento.

Da un lato l’uomo avrà terminato i suoi studi in medicina e sarà diventato un dottore a tutti gli effetti, dall’altro Alodia si mostrerà altezzosa e – in maniera piuttosto fastidiosa – non smetterà di rimarcare che è una signora dell’alta borghesia, dando l’impressione di essersi dimenticata delle sue umili origini. Eh sì: la ragazza non perderà occasione per vessare Maruxiña (Isabel Garrido), la nuova domestica dei Dominguez, e non avrà praticamente più alcun rapporto né con Casilda (Marita Zafra) e né con Fabiana (Inma Perez Quiros), che considererà delle vere e proprie sottoposte.

Una Vita, spoiler: Alodia ha perso il bambino e…

Tuttavia, dal 1915 al 1920, Alodia avrà dovuto affrontare anche un grave dolore: possiamo infatti anticiparvi che la ragazza avrà perso il bambino che aspettava da Ignacio, ossia l’unico motivo per il quale lo scapestrato ragazzo ha voluto sposarla. Come se non bastasse, la Exposito non ha più potuto tentare di restare incinta, visto che sarà rimasta sterile in seguito all’aborto precedente. Insomma, una vera e propria disgrazia di cui Alodia non farà mai menzione, preferendo continuare a sottolineare che lei, in fondo, è nata per vivere tra gli agi, come conviene alla moglie rispettabile di un dottore come Ignacio.

Tale presunzione, mista a dei momenti di cafonaggine e mancanza di rispetto persino nei confronti dei vicini, inizierà ad andare stretta anche a Bellita, la quale in più di un’occasione non mancherà di scontrarsi con Alodia. Non a caso, la Del Campo sottolineerà che Maruxiña è la domestica migliore che lei e Josè Miguel hanno avuto dopo Arantxa (Gurutze Beitia), dimenticando volutamente di menzionare il periodo in cui era stata proprio Alodia l’inserviente della casa.

Una Vita, trame: Ignacio tradisce Alodia?

In ogni caso, bisognerà fare attenzione ai coniugi Quiroga anche per un altro aspetto: col trascorrere degli episodi, sarà infatti chiaro che Ignacio, nonostante il suo status di uomo sposato, non è per niente indenne al fascino femminile, tanto che Alodia andrà in escandescenze quando il giovane resterà incantato dalla bellezza di Azucena (Judith Fernández), la nipote di Rosina (Sandra Marchena), e le rivolgerà un complimento.

Ad ogni modo, Ignacio – riempiendo la consorte di finti complimenti – riuscirà a calmarla ad ogni accenno di gelosia, anche se i pettegolezzi sul suo conto non tarderanno ad arrivare: non a caso, Fabiana, Servante (David V. Muro) e Casilda parleranno di alcune tresche extraconiugali intraprese dal Quiroga. In pratica, i tre saranno certi del fatto che Alodia abbia le “corna”. Ma sarà davvero così?