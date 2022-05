Il 28 maggio andrà in onda su Canale 5 l’ultima puntata di Verissimo per questa stagione televisiva, poi a giugno verrà mandato in onda ogni sabato un “meglio di” con le migliori interviste di questa edizione. Nell’ultimo appuntamento, tra gli ospiti di Silvia Toffanin ci sarà anche Ida Platano, una delle indiscusse protagoniste di Uomini e donne.

Ma vediamo l’elenco completo degli ospiti di questo sabato, stando alle anticipazioni ufficiali rilasciate da Mediaset.

Sabato 28 maggio, alle ore 16.30 , ultimo appuntamento stagionale con “Verissimo”.

Silvia Toffanin accoglierà in studio Claudio Santamaria, a breve su Canale 5 con la fiction “L’Ora, inchiostro contro piombo”.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, in esclusiva, rivedranno per la prima volta le immagini fiabesche del loro recente matrimonio. E ancora, in studio un’altra coppia sempre più innamorata, quella formata dal modello e influencer Mariano Di Vaio e sua moglie Eleonora Brunacci.

Inoltre, si racconteranno: Bianca Guaccero, Iva Zanicchi e Ida Platano, tra le protagoniste di “Uomini e Donne”.

Da sabato 4 e per tutto il mese di giugno, “Verissimo” riproporrà le interviste più coinvolgenti realizzate da Silvia Toffanin in questa edizione.