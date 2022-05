News Uomini e donne, trono over: anticipazioni sul matrimonio di Isabella e Fabio

Fiori d’arancio in arrivo per una storica coppia di Uomini e Donne, che, nelle prossime puntate del talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, tornerà in studio per annunciare la lieta novella al pubblico e agli opinionisti. Si tratta di Isabella Ricci e Fabio Mantovani, conosciutosi qualche mese fa all’interno della trasmissione e, dopo una breve ma proficua frequentazione, usciti sotto una pioggia di petali rossi per vivere da soli e lontani dalle telecamere la loro storia d’amore.

Il rapporto tra Isabella e Fabio, come racconteranno proprio i due protagonisti, è diventato sempre più stretto e li ha convinti a fissare le nozze che si terranno presumibilmente nelle prossime settimane.

Trono classico Uomini e donne: anticipazioni su Luca Salatino

Non solo over ma spazio anche al trono classico e, in particolare, al percorso di Luca Salatino nel dating show di Mediaset, che vede nel giovane tronista uno dei personaggi più chiacchierati di questa fortunata stagione. Il Salatino infatti, dopo aver eliminato Aurora Colombo, ha deciso di concentrarsi esclusivamente su Soraia Ceruti e Lilli Pugliese, le due corteggiatrici che si contenderanno fino all’ultimo il cuore di Luca.

In vantaggio in queste settimane è però sembrata essere la Pugliese, con la quale il tronista si è scambiato anche un appassionato quanto inaspettato bacio che ha mandato su tutte le furie Soraia. Scelta già presa o Luca sorprenderà ancora una volta i telespettatori?