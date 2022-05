Uomini e donne, trono classico: OGGI va in onda la scelta di Luca

Tutto pronto per l’attesissima scelta di Luca Salatino, che andrà in onda questo pomeriggio (30 maggio) su Canale 5 a partire dalle 14.45.

Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: IDA PLATANO sarà ospite a Verissimo, ecco quando

Arriverà dunque al termine uno dei percorsi più lunghi ed emozionanti di Uomini e donne, che ha appassionato per quasi cinque mesi il pubblico grazie alla genuinità e alla spontaneità del tronista romano (reduce dalla delusione amorosa patita nella prima parte di stagione come corteggiatore di Roberta Giusti).

Uomini e donne: Luca Salatino e Soraia Ceruti nuova coppia!

A contendersi fino alla fine il cuore del Salatino Soraia Ceruti e Lilli Pugliese, le quali, dopo l’eliminazione di Aurora Colombo, sono diventate le prescelte per arrivare fino all’atto conclusivo del trono. Ad uscire dal programma con Luca, come anticipatovi negli scorsi post, sarà Soraia; quest’ultima riuscirà a vincere la concorrenza di Lilli grazie a un feeling decisamente particolare creato con il ventinovenne romano, che non avrà dubbi a scegliere l’italo-egiziana nel giorno più importante della propria vita.

Appuntamento dunque questo pomeriggio sulla rete ammiraglia Mediaset e poi anche su Witty TV per assistere alla scelta di Luca Salatino e per altri entusiasmanti contenuti inediti e interviste esclusive. Vi ricordiamo infine che Uomini e donne avrà la sua puntata finale mercoledì 1° giugno, poi tornerà in onda come sempre a settembre.