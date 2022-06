Beautiful, anticipazioni 10 giugno: Thomas sconvolto dalla morte di Vinny

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 10 giugno 2022

Thomas (Matthew Atkinson), accompagnato da Hope (Annika Noelle), si è recato in obitorio ed è sconvolto dalla morte di Vinny (Joe LoCicero) dopo averne riconosciuto il corpo.

Bill Spencer (Don Diamont) organizza una veloce vendita dell’auto per spedirla all’estero, continuando così a cercare di eliminare nel più breve tempo possibile qualsiasi tipo di prova che possa ricondurre a Liam (Scott Clifton).

Ma come proseguirà la faccenda nelle prossime settimane? Se ricordate, ne avevamo parlato quando abbiamo trattato questa trama in riferimento alla messa in onda americana (che come sapete ha un anticipo di più di un anno rispetto a quella italiana). Se volete rinfrescarvi la memoria, ecco il post che avevamo realizzato all’epoca: