Beautiful, anticipazioni 11 giugno: Brooke, “io ancora non mi fido di Thomas”

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 11 giugno 2022

Di fronte alla morte di Vinny (Joe LoCicero), Thomas (Matthew Atkinson) si sente in colpa per aver rotto i rapporti con l’amico: quanto fatto dal giovane Walker è stato sbagliato, ma Thomas ritiene comunque che non meritasse di morire abbandonato per strada.

Wyatt (Darin Brooks) avverte la tensione tra Bill (Scott Clifton) e Liam (Scott Clifton), in particolare chiede risposte sullo stato emotivo in cui versa il fratello.

Brooke (Katherine Kelly Lang) e Katie (Heather Tom) si complimentano con il lavoro di Flo (Katrina Bowden) alla Forrester Creations: le Logan sono contente di averla accolta di nuovo. Le tre commentano la situazione tra Hope (Annika Noelle) e Liam: Brooke sottolinea come continui a non fidarsi di Thomas, non potendo perdonarlo per aver nascosto la verità su Beth.