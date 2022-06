Beautiful, anticipazioni 13 giugno: Bill a Liam, “ecco come ti dovrai comportare”

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 13 giugno 2022

Nella telefonata con cui un’ignara Hope (Annika Noelle) informa Liam (Scott Clifton) della morte di Vinny (Joe LoCicero), la Logan continua a notare lo strano comportamento del marito.

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 12 giugno: Hope aiuta Thomas ad affrontare il lutto

Bill (Don Diamont) cerca di istruire il figlio su come comportarsi per seppellire per sempre il loro segreto.

Thomas (Matthew Atkinson) e Hope informano Ridge (Thorsten Kaye) della morte di Vinny.

Quinn (Rena Sofer) mostra il proprio supporto a Zoe (Kiara Barnes) nel suo tentativo di risanare la rottura con Carter (Lawrence Saint-Victor).