Beautiful, anticipazioni 15 giugno: Thomas apprende i sospetti della polizia su Vinny

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 15 giugno 2022

Baker (Dan Martin) spiega a Thomas (Matthew Atkinson) il perché non escluda che la morte di Vinny (Joe LoCicero) sia stata premeditata.

Secondo il tenente, non c’è traccia di portafoglio e documenti né addosso a Vinny né nella sua auto o a casa, è come se qualcuno avesse cercato di intralciarne l’identificazione per pulire le proprie tracce.

Quinn (Rena Sofer) prova a parlare con Carter (Lawrence Saint-Victor) a favore di Zoe (Kiara Barnes) e l’avvocato è testimone della freddezza di Eric (John McCook) nei confronti della moglie.