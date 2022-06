Beautiful, anticipazioni dal 19 al 25 giugno 2022

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 19 a sabato 25 giugno 2022

La ricerca dell’investitore di Vinny continua e Liam vive ore di angoscia per l’enorme senso di colpa che si porta dentro. Al punto che Hope è costretta ad affrontarlo con decisione per capire il motivo del suo atteggiamento freddo e distaccato nei suoi confronti.

Zoe cerca un aiuto esterno per ricucire con Carter, ma Quinn – che è in crisi con Eric – subisce il fascino dell’avvocato e tra i due comincia un’attrazione particolare. Bill riesce a scongiurare che Liam riveli a Hope il motivo del suo strano comportamento e si assicura che il figlio non parli a nessuno dell’incidente che ha causato la morte Vinny.

Beautiful, spoiler: Bill impedisce a Liam di confessare

Hope teme che Liam le nasconda qualcosa e lo confida a Thomas. Eric confessa a Ridge di non riuscire a perdonare alla moglie le sue continue manipolazioni e bugie.

Quinn flirta con Carter ma, tornando a casa, cerca un riavvicinamento con Eric. Liam continua a essere tormentato e vuole confessare di aver ucciso Vinny, ma Bill glielo impedisce e gli dice che sarebbe meglio lasciare la città. Zoe tenta di riconquistare Carter che però continua a non fidarsi di lei.

Quinn vorrebbe fare l’amore con Eric, ma lui non riesce a dimenticare di come lei abbia tentato di sabotare il matrimonio di Ridge e Brooke. Hope si è accorta che Liam ha qualcosa che non va e lo dice a Thomas e a Ridge. Liam continua a essere tormentato dalla morte di Vinny, ma Bill lo spinge ad andare a trovare Hope sperando che lui riacquisti la sua normalità.

Hope è preoccupata per lui perché ha capito che qualcosa non va, perciò quando Liam finalmente la raggiunge a casa, gli dice di essere quasi pronta a perdonarlo per il tradimento con Steffy. Bill confida a Katie che Liam ha dei problemi, ma ovviamente non spiega quali.

Baker e Sanchez ragionano sul caso di Vinny: Sanchez è convinto che Vinny sia stato ucciso per motivi legati allo spaccio di droga; Baker, invece, pensa che la sua morte sia collegata all’imbroglio sul test di paternità.

Hope perdona Liam e gli chiede di tornare a casa. Nota però che lui esita ed è strano, pur non sapendo che è devastato dai sensi di colpa perché non le ha ancora confidato il suo coinvolgimento nella morte di Vinny.

Cominciano le indagini e Baker si presenta alla Spencer Publications in cerca di Liam, ma Bill continua la sua opera di depistaggio. Quinn e Paris cercano di far tornare insieme Carter e Zoe.