Beautiful, anticipazioni 21 giugno: Bill a Liam, “non dovrai MAI confessare!”

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 21 giugno 2022

Bill (Don Diamont) cerca di rimettere in riga Liam: non dovrà mai confessare, mettendo a rischio la sua libertà per una persona di basso livello quale era Vinny (Joe LoCicero).

Hope (Annika Noelle) confida a Thomas (Matthew Atkinson) le sue perplessità su Liam: è certa che qualcosa turbi il marito, oltre ai sensi di colpa per averla tradita.

Quinn (Rena Sofer) prova a passare del tempo con Eric (John McCook), sperando in un riavvicinamento.