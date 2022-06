Beautiful, anticipazioni dal 3 al 9 luglio 2022

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 3 a sabato 9 luglio 2022

Zoe confida a Paris di essere in ansia per la mancanza di notizie da parte di Quinn. Carter e Quinn si risvegliano a letto insieme e sono sopraffatti dai sensi di colpa. Thomas e Ridge rassicurano il piccolo Douglas: in paradiso la sua mamma, Caroline, farà da guida all’amico del padre, Vinny.

Con il sostegno di Ridge, Thomas esorta Baker a trovare il colpevole della morte di Vinny. Carter e Quinn si ripropongono di non avere più incontri intimi per evitare stravolgimenti nelle loro vite.

Zoe, ignara della frequentazione con Carter, esalta il ruolo di Quinn e affida a lei le sorti del suo futuro con il prestante avvocato. Liam riesce a stento a tenere nascosta la sua tremenda verità a Hope, che lo invita a essere più coinvolto nella vita familiare.

Beautiful, spoiler: Quinn vuota il sacco con Shauna

Ignara della notte di passione tra Carter e Quinn, Zoe decide di aprire il suo cuore ad entrambi. Nel frattempo, Liam, consumato dai sensi di colpa per aver ucciso Vinny, inizia a perdonare Thomas.

Quinn confida all’amica Shauna le sofferenze che prova a causa del suo allontanamento da Eric. Zoe cerca ancora di convincere Carter a tornare con lei. Carter ripensa alla sua notte con Quinn.

Brooke e Ridge parlano con Eric dei suoi problemi matrimoniali con Quinn. Quinn Quest’ultima confida a Shauna di aver fatto l’amore con Carter, poi le dice di non voler lasciare che una sola notte rovini il suo matrimonio. Eric torna a casa in quell’istante e, dopo aver sentito accidentalmente le parole di Quinn, le chiede spiegazioni.

Eric, insospettito da una conversazione tra Quinn e Shauna, le chiede spiegazioni. Shauna mente per proteggere l’amica e sostiene che stessero parlando della notte in cui cercarono di sabotare il matrimonio di Brooke e Ridge.