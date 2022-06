Anticipazioni americane Beautiful su Ridge e Brooke, le nuove trame

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Ridge Forrester maturerà una decisione riguardo alla propria vita sentimentale: si riconcilierà definitivamente con la moglie Brooke Forrester o darà seguito al riavvicinamento con la sua ex Taylor Hayes?

Lo stilista ha di recente scoperto che, la notte dell’ultimo dell’anno, Brooke aveva baciato (da sbronza) Deacon Sharpe, ma la misteriosa miccia che aveva riacceso la dipendenza della Logan per l’alcol era stata Sheila Carter, grazie ad uno scambio di bottiglie. Ridge non se l’era presa con la consorte per la ricaduta, anzi le era stato accanto accompagnandola agli incontri degli alcolisti, ma a spingerlo fuori di casa era stato il fatto che Brooke gli aveva tenuto nascosto l’avvicinamento a Deacon, verso il quale Ridge l’aveva ripetutamente messa in guardia.

Trame Beautiful americane: Ridge ha scoperto la verità su Brooke e Sheila

Desiderosa di accontentare Hope nel suo desiderio di ricostruire un rapporto con il padre, Brooke si era opposta alle richieste del marito, che non voleva l’uomo nella proprietà della moglie e si era spinto anche ad invitare la stessa Hope a trasferirsi con la sua famiglia all’esterno dei giardini di Brooke (così da essere libera di ospitare Deacon a suo piacimento). Va detto che Sharpe non faceva mistero dei sentimenti per Brooke e né perdeva occasione di deviare verso la porta della donna, invece di proseguire per lo chalet abitato da Hope. Fatto sta che, in quelle occasioni, Brooke e Hope avevano chiarito che non stava a Ridge decidere, visto che si trattava della proprietà della Logan.

L’aver scoperto la verità su quanto fatto da Sheila non ha automaticamente riportato Ridge da Brooke. L’uomo si è trasferito a casa del padre, riconoscendo però di dover mettere distanza anche da Taylor, per rispetto nei confronti della Logan. Sia lo stilista che lo psichiatra, infatti, negli ultimi mesi hanno vissuto da Steffy e, seppur dormendo separati, hanno condiviso alcuni momenti di vicinanza, culminati in dei baci.

Beautiful, spoiler USA: Ridge pone un ultimatum a Brooke

Ridge ora porrà fine a questa situazione ambigua: le anticipazioni segnalano che Brooke si recherà a sorpresa dal marito con l’intenzione di riconquistarlo e pare che lo stilista dovrebbe decidere proprio di recuperare il loro rapporto.

Insomma, questo matrimonio sancito tra i due nel 2018 sembra destinato a continuare, nonostante le crisi di percorso. Ma non sarà tutto rose e fiori, infatti Ridge porrà delle condizioni che gli spoiler descrivono come un vero e proprio ultimatum: da quello che si è capito, è facile ritenere che Ridge imporrà a Brooke di rompere i rapporti con i due ex (Deacon e Bill Spencer) con cui l’ha tradito durante il loro matrimonio. Brooke deciderà di acconsentire alla richiesta?