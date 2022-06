Beautiful: “ciak si gira” a Montecarlo. Steffy scopre che Finn è vivo?

Beautiful gira alcune puntate a Montecarlo

Dopo alcuni anni, complice anche la pandemia Covid-19, Beautiful torna a realizzare episodi fuori dai confini degli Stati Uniti. La meta è ancora quella del Principato di Monaco, che spesso, nelle recenti stagioni della soap, ha fatto da suggestiva cornice alle vicende di Forrester, Logan e Spencer.

L’ultima volta si era trattato da una sfida di moda tra la Forrester Creations e la Spectra Fashions, mentre stavolta Montecarlo potrebbe essere il luogo dove Steffy Forrester Finnegan scoprirà che suo marito John Finnegan non è morto ma è sopravvissuto allo sparo partito dalla pistola della sua madre biologica Sheila Carter.

Beautiful: gli attori che gireranno a Montecarlo, c’è anche Tanner Novlan (Finn)

Il contenuto delle scene che sono state realizzate nella città-Stato europea è ancora top secret, ma l’argomento è deducibile dagli attori coinvolti nelle riprese. Thorsten Kaye (Ridge Forrester), Krista Allen (Taylor Hayes), Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester Finnegan) e Tanner Novlan (John Finnegan) hanno infatti costituito la delegazione del cast che ha presenziato alla 61^ edizione del Telefilm Festival di Monte Carlo, evento che anche stavolta ha fornito la “scusa” alla produzione per girare alcune scene.

Per la Wood la trasferta segnerà il reintegro a tempo pieno dopo l’attuale pausa maternità, durante la quale la sua Steffy è partita con i figli Kelly e Hayes alla volta dell’Europa, per riprendersi sia dalle ferite fisiche che, soprattutto, da quelle emotive dovute alla recente vedovanza. Negli episodi andati in onda di recente negli USA, i suoi genitori Ridge e Taylor avevano parlato della possibilità di partire per il vecchio continente, così da farle visita. Sarà dunque questa la circostanza da cui partirà la nuova parentesi monegasca?

Gli episodi girati in questi giorni nel Principato dovrebbero essere trasmessi sui teleschermi statunitensi nel giro di poche settimane (la differenza tra girato e messa in onda è di solito di 4-6 settimane), riuscirà per allora Finn a riprendersi a sufficienza da sfuggire alla sua “nuova custode” Sheila Carter e a intraprendere un viaggio aereo per ricongiungersi alla moglie? O la vicenda si farà via via più complicata?