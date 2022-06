Beautiful, anticipazioni dal 12 al 18 giugno 2022

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 12 a sabato 18 giugno 2022

Zoe vuole farsi perdonare da Paris e da Carter, il quale però non ha più fiducia in lei.

Quinn cerca di intercedere con Carter in difesa di Zoe. Liam crede di vedere Vinny che gli predice che la pagherà per non averlo soccorso dopo averlo investito. Dopo aver visto “il fantasma” di Vinny, Liam ha una crisi di nervi e Bill cerca di calmarlo.

Bill, dopo aver constatato che Hope continua a cercare Liam, gli dice di volerla incontrare per non destare sospetti, anche perché Hope sembra cominciare a perdonarlo per tutto ciò che è successo con Steffy.

Baker interroga Thomas per sapere qualcosa di più su Vinny e gli dice di sospettare che si tratti di un omicidio. Quinn tenta di fare da paciere tra Zoe e Carter, presentandosi persino a casa sua per parlargli.

Hope consola Thomas, che non si dà pace per la morte di Vinny. Quando Liam, sorpreso da Charlie nei corridoi della Forrester senza badge, li raggiunge, Thomas è sempre più deciso a farla pagare al vigliacco che ha ucciso il suo miglior amico.

Ridge vede il padre distratto: Eric soffre della freddezza che si è creata tra lui e Quinn dopo quello che lei e Shauna hanno tramato ai danni di Brooke. L’arrivo di Zoe li interrompe: la ragazza è risoluta a riconciliarsi con Carter. Intanto Quinn è con Carter: lui ancora ama Zoe, ma non riesce a perdonarla.

Quinn capisce la ragione per cui Carter, seppur amando Zoe, non riesca a perdonarla: anche il suo rapporto con Eric non è più quello di un tempo. La ricerca dell’investitore di Vinny continua e Liam vive ore di angoscia per l’enorme senso di colpa che si porta dentro, al punto che Hope è costretta ad affrontarlo con decisione per capire il motivo del suo atteggiamento freddo e distaccato nei suoi confronti.

Zoe cerca un aiuto esterno per ricucire con Carter, ma Quinn, che è in crisi con Eric, subisce il fascino dell’avvocato e tra i due comincia un’attrazione particolare…