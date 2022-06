Beautiful: ERIC e DONNA verranno scoperti, ecco da chi | Anticipazioni americane

Trame americane Beautiful: spoiler su Eric Forrester e Donna Logan

Ve lo avevamo sottolineato: l’anello smart che – nelle recenti puntate americane di Beautiful – Quinn Forrester ha regalato a suo marito Eric Forrester potrebbe essere la chiave che condurrà la designer a scoprire la tresca che il consorte sta intrattenendo da tempo con Donna Logan.

La Fuller, decisa a far funzionare il suo matrimonio, sta mettendo a tacere la magnetica spinta verso l’ex amante Carter Walton e in questo modo intende ripagare l’amore e la lealtà di Eric, che l’ha riaccolta nonostante il suo tradimento. In questi mesi, tuttavia, le cose per la coppia non sono migliorate di molto: certo, non c’è freddezza e non c’è neanche tensione astiosa come nella crisi precedente, ma le cose non sono tornate quelle di un tempo. Solo questione di pazienza e di impegno per Quinn, la quale tuttavia non sa che Eric trova quell’intimità e quella passione che scarseggiano nella loro unione con l’ex moglie Donna.

Una situazione complicata, che Eric ha provato a chiudere senza troppo successo. E nonostante la mezzana delle sorelle Logan desidererebbe vivere una relazione onesta, è disposta ad essere l’amante segreta pur di poter stare con Eric. “Non sono mai stata una rovinafamiglie“, gli ha detto Donna, dimenticandosi forse che anni fa si innamorarono la prima volta proprio quando lui era sposato con Stephanie, con tanto di foto sul cornicione finita sulle prime pagine.

Beautiful, anticipazioni americane: Quinn e la strana tachicardia di Eric che si ripete…

A distanza di così tanto tempo, Donna non vuole essere l’amante nell’ombra, ma Eric al tempo stesso non vuole lasciare Quinn e si “limita” a trovare nella Logan delle parentesi di piacere e serenità. Quanto potrà mai andare avanti? Pochissimo, grazie all’anello che Quinn ha regalato al marito. Si tratta di un gioiello che però nasconde un segreto: infatti è un dispositivo elettronico in grado di captare le funzioni vitali di base di chi lo indossa, inviando tramite app informazioni in tempo reale sullo smartphone di Quinn.

Il motivo di questo sotterfugio nasconderebbe buone intenzioni: Eric si sta dedicando parecchio allo sport e Quinn vuole assicurarsi che alla sua età non corra dei rischi, sforzandosi eccessivamente. La Fuller non gli ha rivelato questo potere nascosto dell’anello, non volendo che lui si potesse sentire oppresso, limitato oppure offeso. Con preoccupazione, però, Quinn ha notato come il ritmo cardiaco di Eric spesso acceleri pericolosamente, a cadenza regolare, ogni qual volta l’uomo si rechi al suo circolo privato per della sana attività fisica.

Non preoccupatevi: Eric gode di ottima salute, anche se al club privato non si cimenta negli sport, almeno non in quelli che pensa Quinn. La ginnastica di coppia che Eric fa con Donna richiede parecchio sforzo fisico, che viene prontamente registrato dall’anello.

Beautiful, trame americane: Hope scopre Eric e Donna

Quinn inizierà a preoccuparsi sul serio e si rivolgerà a Bridget Forrester per affrontare la questione e avere un parere medico dalla figliastra. Eric sarà colto alla sprovvista quando apprenderà la mossa della moglie e scoprirà i suoi timori circa il suo stato di salute: come si giustificherà?

Intanto, nelle prossime puntate in onda negli USA, qualcuno scoprirà effettivamente cosa sta accadendo tra Donna ed Eric, cogliendoli sul fatto: Hope Spencer! La giovane Logan sarà spiazzata dallo spettacolo di cui sarà testimone e inizialmente affronterà duramente la zia. Come spiega la sua interprete, Annika Noelle:

Hope sarà arrabbiata e soprattutto delusa. A lei non piacciono la segretezza e la disonestà; dal suo punto di vista, se davvero vogliono una relazione, dovrebbero farlo nel modo giusto, anche se difficile. Hope affronterà anche Eric, sebbene bisogna tenere in mente che resta il suo capo, per cui ci andrà più leggera.

Come riporta l’attrice, la sua Hope non vorrà essere quella che svelerà la tresca, ritenendo non sia suo compito farlo, tuttavia inviterà gli interessati ad essere onesti.