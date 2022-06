Trame italiane Beautiful: anticipazioni su Eric, Quinn e Carter

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, l’attenzione tornerà sul matrimonio di Eric e Quinn Forrester: ufficialmente la coppia si era riconciliata quando lo stilista aveva riaccolto la moglie in casa, perdonandole l’intrigo ai danni di Ridge e Brooke Forrester, ma – come avrete notato – nei più recenti episodi andati in onda su Canale 5 è stato già fatto capire come le cose non siano in realtà tornate quelle di una volta.

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 3 giugno: Liam, bacio con Hope ma ce l’ha ancora con Vinny

In particolare si scoprirà che il perdono di Eric è stato solo formale: nei fatti, lui ha continuato in questi mesi a “punire” la consorte. Il designer, infatti, tiene la Fuller a distanza, riservandole un trattamento freddo e distaccato, che sta escludendo non soltanto qualsiasi rapporto intimo in camera da letto ma anche le più basilari dolcezze di coppia. La verità verrà a galla quando Quinn confiderà il triste stato del suo matrimonio a Carter Walton!

Beautiful, anticipazioni puntate italiane: Quinn inizia a interagire con Carter Walton

Ma cosa porterà Quinn e Carter a confessarsi reciprocamente? I due, negli anni, non hanno mai condiviso scene da soli e, da quel che sappiamo, non hanno un rapporto di confidenza. Di certo, sulla carta non sarebbero più diversi: lui un uomo di legge, romantico e solido, lei una donna dal passato oscuro e criminoso che l’ha portata proprio a sfuggire il mondo delle regole che Carter, con la sua professione, conosce così bene.

Le condizioni per queste “chiacchiere” verranno create da Zoe Buckingham che, decisa a non arrendersi e a riconquistare l’ex, chiederà proprio a Quinn di aiutarla. La Fuller, infatti, le è alleata preziosa nel tentativo di rovinare a Paris un appuntamento con Zende. Zoe, poi, se ne pentirà e farà pace con la sorella, concentrandosi su Carter: la forza di persuasione di Quinn è l’arma che la modella deciderà di sfruttare, inconsapevole che ciò metterà in moto una serie di eventi che la porterà a perdere il bell’avvocato per sempre.

Beautiful, spoiler Italia: Quinn becca Eric con Donna Logan

Quinn arriverà a maturare la consapevolezza che il suo matrimonio con Eric ha i giorni contati e, a dargliene prova, sarà un breve viaggio di lavoro che lo stilista intraprenderà. L’uomo, in pratica, vorrà svicolare da Los Angeles senza neanche salutare la moglie, ma sarà Quinn ad intercettarlo nel tentativo di esprimergli quanto sentirà la sua mancanza.

Peccato però che Eric verrà pizzicato in compagnia di Donna Logan, la quale sarà intenta ad aggiustare la cravatta dell’uomo: un gesto fin troppo intimo per i gusti di Quinn, consapevole dei sentimenti che l’ex moglie di Eric nutre ancora per lui…

Comunque sia, nei saluti alla consorte Eric si dimostrerà ancora distaccato e per Quinn sarà la prova che l’uomo sarà sempre più vicino alla decisione di lasciarla. Sarà a quel punto che la simpatia scattata con Carter si incendierà, prendendo una forma… decisamente diversa!