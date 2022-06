Beautiful: Quinn e Bridget trovano Eric a letto con Donna | Anticipazioni americane

Trame americane Beautiful: anticipazioni su Quinn, Bridget, Donna ed Eric

Nelle puntate americane di Beautiful, la tresca tra Eric Forrester e Donna Logan sta per essere scoperta dalla moglie dello stilista, Quinn Forrester! La designer, infatti, sorprenderà il consorte in compagnia dell’amante, ma non sarà da sola: a pizzicare Eric in una posizione compromettente ci sarà anche una delle sue figlie, nonché nipote della Logan con cui Eric, da tempo, sta tradendo la consorte, ovvero Bridget Forrester!

Ve lo avevamo anticipato. La figlia di Brooke ed Eric si sarebbe rivista negli episodi in onda negli USA ad inizio estate, come parte integrante di una storyline, e la vicenda è proprio il tradimento da parte di suo padre. Ricordate? Di recente Quinn si era rivolta proprio a Bridget in quanto allarmata da un potenziale problema di salute di Eric, monitorato grazie ad un anello smart che, in tempo reale, manda via smartphone informazioni relative alle sue funzioni vitali.

Beautiful, anticipazioni americane: Quinn era preoccupata per Eric, che invece…

A preoccupare Quinn erano state delle aritmie che si verificavano ogni qualvolta Eric si recava al suo club sportivo: la Fuller, insomma, teme che alla sua età il marito esageri troppo con l’attività fisica, ma quello che ancora non sa è la vera causa che accelera il battito dello stilista…

Sorpreso dai timori della moglie circa le sempre più assidue visite al club, Eric ha saputo svicolare le domande di Quinn e Bridget, la quale, riconoscente alla matrigna per il fatto di interessarsi alla salute del padre non più giovanissimo, ha acconsentito a mantenere il segreto dell’anello tecnologico. Eric, quindi, non ha idea di essere monitorato dalla sua signora!

Beautiful, spoiler USA: Eric beccato a letto con Donna Logan

La rovina dell’uomo, tuttavia, non sarà provocata dal particolare gioiello regalatogli dalla consorte, bensì da un pranzo che la Fuller avrà proprio con Bridget al club. Grazie ad un cameriere, Quinn scoprirà che il campo da pickleball (una variante del tennis che è il muovo hobby di Eric) è chiuso per lavori da un po’ di tempo e, di conseguenza, la Fuller realizzerà che per qualche motivo Eric le ha mentito circa le sue attività.

Desiderosa di arrivare in fondo alla faccenda, Quinn interrogherà l’inserviente, scoprendo che il marito usa sempre un cottage della struttura. Recatasi sul posto accompagnata da Bridget, le due donne saranno sconvolte nel momento in cui si troveranno a beccare Eric a letto con Donna!

Beautiful, news americane: Quinn sarà furiosa con Eric

Inutile dirlo, Quinn sarà furiosa! Come spiega la sua interprete, Rena Sofer, la designer sentirà di avere ogni diritto di sentirsi presa in giro e a disgustarla saranno proprio le bugie che il marito le ha rifilato da tempo, mentre lei cercava di ricostruire il loro rapporto:

Non si tratta di occhio per occhio, per Quinn la sua storia con Carter era totalmente diversa: non aveva cercato un amante, ma era stato l’atteggiamento di Eric a creare distanza tra loro, trasformando l’amicizia con Carter in qualcos’altro. Eric, invece, ha una moglie che morirebbe dalla voglia di passare del tempo con lui e che sta cercando di accontentarlo in tutto pur di far funzionare le cose tra loro. Mentre lui la ignora e fa quello che vuole.

Non di poco conto, per Quinn, sarà anche l’identità dell’amante: “Il fatto che tra tutte l’abbia tradita con Donna sarà sale sulla ferita“, ha sottolineato la Sofer.

Il tradimento risveglierà gli istinti più oscuri di Quinn? Ancora impossibile saperlo, ma da anni, a parte il tranello ai danni di Ridge e Brooke Forrester, la Fuller da dark lady è stata trasformata nella tipica eroina da soap opera, alle prese con drammi amorosi: la lunga relazione con Eric, la sbandata per il figliastro Ridge e poi l’amore per Carter. Difficile pensare che facciano fare retromarcia al personaggio e, infatti, gli spoiler per le prossime settimane segnalano che Quinn, ritenendo di aver perso i suoi veri amori (il marito e Carter), intraprenderà un “comico viaggio” nel nome del vero amore.

È presto per capire di cosa si tratterà esattamente: magari si ricongiungerà con Carter, proprio ora che lui sarà deciso a dimenticarla con Paris? Intanto Eric prometterà a Donna un futuro radioso, legittimando evidentemente quella che per ora era sembrata una semplice tresca.

Assisteremo quindi alla formazione di due coppie, Eric e Donna da una parte e Carter e Quinn dall’altra? E, in seguito, cosa accadrà? La vicenda continuerà oppure queste due relazioni verranno messe in secondo piano, in attesa che vengano poi messe in discussione per nuovi scambi?