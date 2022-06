Beautiful: Quinn ferma le nozze di Carter e Paris, l’amore trionfa! | Puntate americane

Anticipazioni americane Beautiful su Carter e Quinn

Nelle attuali puntate italiane di Beautiful è partita la storyline che vedrà come protagonisti Eric e Quinn Forrester insieme a Carter Walton e che nel corso del tempo, oltre a Zoe Buckingham, coinvolgerà un numero di personaggi sempre maggiore. La trama, che in alcuni frangenti sembrerà sul punto di concludersi, in realtà andrà avanti per parecchio, con capitoli che si susseguiranno per oltre un anno, a tal punto che, forse, solo negli episodi in onda negli USA nei prossimi giorni arriverà alla fine. E si tratta di episodi che sono ben 14 mesi avanti…

Non c’è da stupirsi, dunque, che la situazione sia ben cambiata da quella che ci si presenta quotidianamente su Canale 5. Carter, infatti, ha nel frattempo avuto altre infatuazioni, la più recente con Paris Buckingham, sebbene in cuor suo continui ad amare solo Quinn; per questo di recente ha preso la decisione di proporsi in matrimonio alla sorella di Zoe, deciso a voltare pagina e anche ad impedire alla ragazza di creare problemi alla stessa Quinn.

Beautiful, trame americane: Eric sorpreso a letto con Donna

Paris, infatti, ha notato con sospetto come l’interesse di Carter nei suoi confronti si sia improvvisamente intiepidito, parallelamente ad un suo riavvicinamento a Quinn. Insomma, Carter aveva paura che la ragazza lanciasse accuse infondate, mettendo a rischio il matrimonio di Quinn con Eric, che la designer sta cercando di salvare.

Quello che Carter non poteva assolutamente immaginare era che quel matrimonio fosse già compromesso, per via della relazione clandestina che Eric sta portando avanti di nascosto con Donna Logan. Come già vi avevamo anticipato, Eric verrà sorpreso a letto con l’ex moglie proprio da Quinn, accompagnata da un’ignara Bridget. Sarà questa l’occasione che farà capire ai due coniugi che è giunta l’ora di mettere fine al loro matrimonio, un’unione tutto sommato longeva visto che durava fin dal 2016. Sarà lo stesso Eric, comunicando l’intenzione di stare con Donna, a spingere Quinn a lottare per Carter. Nonostante questo invito, l’interprete di Quinn, Rena Sofer, avverte: “Non per questo Quinn non sarà furiosa per il tradimento“.

Beautiful, news americane: la corsa contro il tempo di Quinn

Almeno sul momento, però, la priorità di Quinn sarà quella di impedire all’avvocato le nozze con Paris. Sì, perché quest’ultima, che aveva rotto con Zende Dominguez perché si sentiva troppo giovane per sposarsi, si è talmente invaghita di Carter da aver accettato una proposta sbucata dal nulla, rivoltale da un uomo che, di fatto, l’aveva mollata. A niente sono serviti gli avvertimenti di sua madre Grace Buckingham, che detesta Carter, reo di aver fatto soffrire sua figlia Zoe e che ritiene farà lo stesso con Paris. Certo, la signora è sembrata a tratti ossessionata da quest’astio, ma i fatti le daranno ragione. Perché queste nozze verranno, effettivamente, interrotte!

In una corsa contro il tempo, che si farà a tratti comica, Quinn cercherà di raggiungere in tempo il luogo dove si terrà la cerimonia, arrivando puntuale per mettere fine allo scambio di promesse e dichiarare a Carter di essere pronta a vivere il loro amore.

Beautiful: anche Bill troverà l’amore?

La questione, dunque, terminerà qui, con Eric e Quinn ben disposti nel lasciarsi reciprocamente liberi? Le due coppie che si formeranno daranno carburante per nuove vicende o saranno messe in stand by fino ad un prossimo rimescolamento di carte? L’atmosfera da finale alla “tarallucci e vino” sembrerebbe un po’ deludente dopo tanto tempo speso per questa storyline, ma gli attuali spoiler vanno in questa direzione, visto che Donna, dopo le promesse d’amore di Eric, correrà ad informare Brooke della bella notizia.

Le scene del matrimonio vedranno coinvolti, oltre i diretti interessati, anche Charlie Webber (in qualità di officiante speciale delle nozze), la sua compagna Pam Douglas, nonché alcuni personaggi fissi della soap opera quali Ridge Forrester, Hope Spencer e Bill Spencer.

La presenza di quest’ultimo suona un po’ strana, visto che Bill fino ad ora non ha avuto molto a che fare con nessuno degli sposi. Stando alle anticipazioni americane estive che vi avevamo riportato, l’editore sembrerebbe destinato a trovare un nuovo amore quando si troverà al momento e al posto giusto: si tratterà proprio di questo matrimonio?