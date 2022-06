Beautiful, puntate italiane: Shauna fingerà di essere stata a letto con Carter

Beautiful, spoiler italiani su Shauna Fulton e Carter Walton

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, l’amicizia tra Quinn Forrester e Shauna Fulton darà una nuova prova di forza quando la madre di Flo Logan coprirà il tradimento della Fuller, mentendo per lei. Certo, il loro sodalizio è stato spesso finalizzato a nascondere delle verità, ma bisogna ammettere che difficilmente nella soap si è visto un rapporto tra donne così complice e potente.

Di come Quinn finirà a letto con Carter, già vi abbiamo parlato ma, nonostante i sensi di colpa, a distanza di meno di 24 ore la designer e l’aitante avvocato ci cascheranno di nuovo. Peccato per loro che un’irriducibile Zoe Buckingham, decisa a riconquistare l’ex fidanzato, penserà di introdursi nel suo loft per sedurlo, grazie alle chiavi in suo possesso da quando si frequentavano.

Beautiful, anticipazioni puntate italiane: Carter e Quinn assecondano la versione di Shauna ma…

Arrivata alla camera da letto di Carter, tuttavia, Zoe si renderà chiaramente conto che l’uomo non è da solo, sebbene Quinn si sarà intanto prontamente nascosta. La giacca della designer, però, non sfuggirà all’attenzione di Zoe e la ragazza sarà atterrita nel rivedere poi l’indumento alla Forrester Creations, quando interromperà una segreta conversazione tra Quinn, Carter e Shauna (quest’ultima, al momento, sola custode di quanto accaduto tra l’amica e l’avvocato).

La prontezza di riflessi di Shauna la spingerà a coprire con successo Quinn, facendo intendere che la giacca è di sua proprietà. Zoe a quel punto la affronterà duramente per essere stata a letto con Carter. La Fulton, peraltro, inizialmente non si farà intimidire, nella sua libertà di donna adulta e libera di poter avere anche l’avventura di una notte con un uomo single.

Per nascondere il loro segreto, Carter e Quinn asseconderanno la versione di Shauna, che tuttavia si dimostrerà essere più in difficoltà quando la notizia del suo flirt con Carter arriverà alle orecchie di Flo. Alla giovane non farà piacere sapere che la madre non l’abbia informata di quanto successo: riuscirà Shauna a difendersi dagli interrogatori e dalle frecciatine che questa finta avventura attirerà su di sé?