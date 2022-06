Trame americane Beautiful: anticipazioni su SHEILA CARTER

L’arresto di Sheila Carter, avvenuto nelle recenti puntate americane di Beautiful, non segnerà almeno per ora la sua nuova uscita di scena. Kimberlin Brown, che interpreta Sheila da sempre (sia nella soap dei Forrester che in Febbre D’Amore, dove il personaggio fu introdotto per la prima volta), lo aveva assicurato: continuerà a restare in onda.

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 6 giugno: Liam vorrebbe costituirsi, ma Bill non vuole!

Insomma, non ci troveremmo di fronte a quello che è il solito meccanismo che ha caratterizzato la storia del personaggio da quando il suo bagaglio criminoso si è fatto troppo grande per essere ignorato: Sheila ormai si limitava a brevi archi narrativi che si concludevano con il suo arresto o una fuga; era impossibile farla restare a lungo perché restava difficile riuscire a farla circolare normalmente per trame diverse da quelle che la vedevano complottare nell’ombra. Stavolta però le cose potrebbero andare diversamente…

Anticipazioni americane Beautiful: Brooke in pericolo? La lista nera di Sheila

La rivelazione che Finn è sopravvissuto allo sparo alleggerirà la posizione della sua madre biologica, ma le sarebbero comunque imputabili due tentati omicidi, premeditati visto che la donna aveva estratto pistola e silenziatore con la volontà di sparare a Steffy Forrester. Difficile pensare che le accuse contro di lei vengano ritrattate. Intanto, però, la permanenza di Sheila in prigione sarà breve… perché la Carter riuscirà ad evadere!

Top secret le circostanze, sebbene la fuga fosse già stata spoilerata (involontariamente?) da Katherine Kelly Lang (Brooke Logan Forrester) sui social grazie ad una foto che la immortalava intenta a studiare un copione aperto. Nella pagina in vista si è potuto leggere di come il suo alter ego fosse intento a parlare col marito Ridge proprio della latitanza di Sheila, questione alquanto pericolosa per la stessa Brooke, in cima alla lista di persona odiate da Sheila in questo momento.

Beautiful, spoiler USA: Steffy è in salvo in Europa

Nuove anticipazioni aggiungono che l’evasione avverrà dopo un confronto tra la Carter e Li Finnegan, la quale, segretamente, sta cercando di salvare in extremis la vita al figlio Finn dopo averne falsificato la morte, così da non essere intralciata nei tentativi di rianimarlo.

Sarà il vicecapo della polizia Baker ad informare Ridge Forrester e Taylor Hayes della fuga. I due genitori saranno sollevati almeno del fatto che la figlia Steffy si trovi in Europa con i suoi bambini e dunque lontani dal raggio d’azione di una Sheila latitante. Ma intanto… come riuscirà Sheila a tornare a piede libero ora che è di nuovo una ricercata?