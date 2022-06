Beautiful: Sheila ucciderà la madre adottiva di Finn? Anticipazioni americane

Trame americane Beautiful: anticipazioni su Sheila Carter e Li Finnegan

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, sarà scontro tra Sheila Carter e Li Finnegan. Come vi avevamo già anticipato, l’ex moglie di Eric Forrester – in attesa di processo – è riuscita ad evadere durante il trasferimento in una prigione federale, ciò grazie alla complicità di un suo vecchio aiutante, Mike Guthrie, che lavora come guardia nel carcere dove la donna era stata detenuta.

Ebbene, Sheila è riuscita a localizzare Li, pretendendo dalla donna di sapere cosa ne fosse stato del cadavere di Finn: a Sheila non è stato mai concesso di vedere il ragazzo dopo la sua morte e non è mai stata informata se sia stato sepolto in un cimitero, oppure cremato e le sue ceneri cosparse da quale parte. La prevedibile reticenza di Li ha creato subito nuove tensioni tra le due madri del giovane medico, con la dottoressa Finnegan ansiosa di liberarsi della pericolosa Sheila, non soltanto per paura ma anche per impedirle di scoprire che, segretamente, sta cercando di salvare Finn.

Beautiful, spoiler USA: sulla strada di Li c’è Sheila

Ve lo avevamo spiegato: dopo la sparatoria, Finn era stato dichiarato morto ma, in ambulanza, i paramedici erano riusciti a rilevare un debole battito. Finn era stato portato in un ospedale diverso da quello della moglie Steffy, proprio nella struttura in cui attualmente lavora sua madre Li. Quest’ultima, di fronte al parere comune dei colleghi che non vi fosse più niente da fare per assenza di attività celebrale e che si sarebbe dovuto staccare Finn dai macchinari, aveva finto la morte del figlio, firmando un falso certificato di morte e facendolo trasferire a casa sua.

Data la difficile convalescenza di Steffy, Li si è voluta occupare di persona delle esequie del figlio, spiegando alla moglie di averlo cremato. Steffy, desiderosa di vivere il lutto anche tramite una cerimonia funebre, aveva cercato di coinvolgere la suocera che, tuttavia, l’aveva trattata in modo sbrigativo. Il comportamento sfuggente e distaccato di Li è stato interpretato come un suo modo di affrontare la perdita, ma Li non ha avuto lo stesso gioco facile con Sheila.

Beautiful, trame americane: Sheila reagisce con rabbia

La Carter, infatti, sostanzialmente se n’è infischiata di Li, pensando al proprio diritto di madre biologica e scontrandosi dunque con la Finnegan: per Li è solo lei la madre di Finn e Sheila non ha alcun diritto da quando decise di darlo via, a maggior ragione oggi che è stata la sua mano a sparare il colpo di pistola che lo ha ucciso. Purtroppo per Li, però, a Sheila durante la discussione non sono sfuggiti alcuni rumori emessi dai macchinari che tengono in vita Finn. Notando la caparbietà di Li di frapporsi tra lei e una porta chiusa, Sheila si è fatta strada con la forza, scoprendo atterrita il figlio ancora vivo.

La Carter ha reagito con rabbia, accusando Li per averle fatto credere che Finn fosse morto e definendola più pazza di lei per aver taciuto la cosa a tutti, compresa Steffy che, per Sheila, resta la vera responsabile di quanto accaduto a Finn. Se non le fosse stata nemica, lei non avrebbe mai estratto una pistola e Finn non avrebbe avuto motivo di farle da scudo. Insomma, poiché era Steffy l’obiettivo di Sheila, il fatto che la pallottola l’abbia presa Finn è stato un incidente di cui lei non ha colpe. Poco importa se poi abbia sparato a Steffy per impedirle di chiamare soccorsi e autorità e abbia inscenato una rapina finita male…

Beautiful, news USA: Li Finnegan muore uccisa?

Un ragionamento sicuramente distorto con cui Sheila giustifica le proprie azioni, a maggior ragione ora che Finn è sopravvissuto. Per questo Sheila ha poi intimato a Li di portare Finn in ospedale, così da far cadere le accuse e assicurare al ragazzo un’assistenza adeguata. Li però si è opposta, rifiutandosi di dare il figlio in pasto a dei medici che riterrebbero la sua condizione irreversibile. Il bisticcio tra le due donne è stato inaspettatamente interrotto da segnali di risveglio di Finn. Sheila ha dunque messo KO Li con un colpo alla testa, ciò mentre il ragazzo riapriva il suo sguardo. E le cose, tra la Carter e Li, peggioreranno in fretta!

Gli spoiler, infatti, anticipano che Li fingerà di assecondare Sheila, che non sarà affatto felice dell’inganno: le cose tra loro si faranno pericolose e Li scapperà per avere salva la vita e chiamare aiuto. Sheila le andrà dietro e la sua interprete, Kimberlin Brown, avverte: “La faccia di Sheila, quando la seguirà, dirà tutto!“.

Beautiful: la grande occasione di Sheila

In seguito, al suo ritorno, Sheila si ritroverà tra le mani il compito di doversi prendere cura di Finn, la cui vita non sarà ancora fuori pericolo. Sheila da molto tempo non è più un’infermiera che esercita quotidianamente, per cui si sentirà un po’ un pesce fuor d’acqua. Ma dove c’è volontà, c’è soluzione: “Per Sheila si tratta dell’occasione che aspettava per riparare ad un errore e avere finalmente un’occasione con figlio e nipote, è la cosa più importante che possa fare nella vita al momento“. Sheila potrà contare ancora una volta su Mike, il cui ruolo nella vicenda non è ancora finito.

Come avrete notato, le anticipazioni non rivelano cosa ne sarà di Li Finnegan: possibile che Sheila ne provocherà la morte per non compromettere la propria latitanza e la vicinanza a Finn? La madre adottiva del ragazzo troverà una tragica fine durante l’inseguimento? In fondo, come avevamo riportato, l’estate di Beautiful dovrebbe aprirsi con una morte e le cose non sembrano affatto mettersi bene per Li….