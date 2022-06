Beautiful: “Non doveva morire così”, sconcerto per Vinny. Cosa succederà?

Anticipazioni Beautiful, puntate italiane: la morte di Vinny provoca rimorsi e “stranezze”

Di tanto in tanto, Beautiful ci presenta delle uscite di scena piuttosto eclatanti e non fa eccezione quella che c’è stata proprio in questi giorni: ad andarsene definitivamente è stato Vinny Walker (Joe LoCicero), il migliore amico di Thomas Forrester (Matthew Atkinson). Non è nulla, sinceramente, rispetto a quanto noi italiani vedremo solo tra un anno e forse anche di più (sì, le famose “morti e resurrezioni” della soap americana), ma intanto questa dipartita provocherà un mucchio di problemi nelle prossime puntate italiane.

A breve termine, vedremo infatti un Thomas sempre più inconsolabile: solo pochi giorni fa il figlio di Ridge (Thorsten Kaye) quasi rinnegava l’amico che conosceva sin dall’infanzia, colpevole di aver falsificato il test di paternità del bambino di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Ma, di fronte alla morte, l’astio si è ovviamente spento di botto ed è stato l’antico affetto a prevalere: ciò che Vinny ha combinato è stato sicuramente riprovevole, ma il giovane Forrester è ora distrutto all’idea che una persona a lui così vicina possa essere scomparsa per sempre in una circostanza così orribile.

Beautiful, anticipazioni puntate italiane: Hope nota qualcosa di strano in Liam

Ad aiutare Thomas sarà Hope (Annika Noelle), che – ignorando completamente il ruolo di Liam (Scott Clifton) in tutto questo – si porrà il problema di chi possa essere stato a non soccorrere Vinny, visto che magari un pronto intervento avrebbe potuto evitargli la brutta fine che ha fatto. La ragazza, ovviamente, non sa che il responsabile dell’accaduto è proprio suo marito (anche se non l’ha fatto apposta)!

Hope naturalmente non può capire al momento come siano andate davvero le cose, ma si accorgerà che c’è qualcosa che non va: la Logan junior, in una conversazione telefonica con Liam, avrà il sentore che il consorte si comporti in un modo davvero “strano”…

Occhio dunque agli episodi che Canale 5 manderà in onda in questo fine settimana e poi lunedì prossimo (13 giugno), anche se la vicenda – come probabilmente già sapete – è destinata a durare molto più a lungo e a un certo punto vedrà pure l’inserimento di un “cattivo” alquanto inaspettato.