Trame beautiful americane: FINN, ecco chi l’ha salvato!

Dopo la rivelazione che – nelle puntate americane di Beautiful – Finn è vivo, sono arrivate le prime spiegazioni su come esattamente il ragazzo sia scampato alla morte. Colpito da un proiettile sparato da Sheila Carter, sua madre biologica, ma destinato a sua moglie Steffy, il medico è stato portato via dal luogo del delitto su una barella e coperto da un telo.

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 26 maggio: Flo accetta di sposare Wyatt

A Deacon Sharpe, che è stato colui che ha trovato la coppia, insanguinata e in fin di vita tra la spazzatura in cui Sheila li aveva lasciati, i soccorsi avevano detto che Finn non ce l’aveva fatta. Nonostante questo, a quanto pare, il giovane è stato comunque trasferito in ospedale ma non quello universitario, dove Steffy è stata trasportata d’urgenza, bensì in quello dove lavora sua madre, Li Finnegan.

Il racconto è stato comunicato al pubblico proprio dalla stessa Li, che, in segreto, si è occupata del figlio sperando di riportarlo completamente alla vita. Infatti, in pronto soccorso, il dottore che aveva preso in cura Finn aveva informato Li che i paramedici erano riusciti ad ottenere un debole battito, sebbene in assenza di attività cerebrale. A quel punto la donna, rifiutando di arrendersi alla perdita, ha preso in mano la situazione e, falsificando il certificato di morte, ha trasferito il ragazzo in un posto dove sta continuando a prendersi cura di lui. Perché tanto mistero? Forse per non dare false illusioni alla nuora?

Beautiful, anticipazioni USA: la posizione di SHEILA si alleggerisce ma…

Possibile, ma di certo non è l’unica ragione. Li, infatti, è apparsa per la prima volta rancorosa nei confronti di Steffy, per la quale fino ad oggi aveva sempre provato affetto. La dottoressa è infatti arrabbiata per il fatto che Finn, entrando nel mondo dei Forrester, ha subìto un destino quasi mortale.

Infatti, è solo quando Finn ha deciso di legarsi a Steffy e alla sua famiglia che Sheila Carter è piombata nella sua vita, fino ad arrivare ad “ucciderlo”. Se non si fosse messo con Steffy, a quest’ora Finn avrebbe continuato la sua vita di sempre e dunque ora Li è intenzionata a tenere al sicuro il consanguineo, ora ad un passo dalla morte, anche tenendolo lontano dalla donna che ama.

Non è ancora chiaro quanto si trascinerà il coma di Finn: gli autori premeranno sull’acceleratore, per una reunion lampo tra Finn e Steffy (prima che quest’ultima esca di scena per via della maternità della sua interprete Jacqueline MacInnes Wood)? Oppure attenderanno che l’attrice torni sul set dopo una pausa dovuta alla nascita, avvenuta in questi ultimi giorni, del suo terzo figlio?

Sicuramente il fatto che Finn sia vivo alleggerirà la posizione di Sheila, che, tuttavia, resterebbe comunque imputabile di due tentati omicidi, roba che dovrebbe tenerla in prigione per anni. Cosa si inventeranno gli autori per farla uscire di cella e continuare ad usarla in scena?