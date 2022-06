Beautiful: gli omicidi di SHEILA spuntano come funghi, ecco a chi tocca stavolta

Anticipazioni americane Beautiful: Li Finnegan muore, colpa di Sheila

Nelle attuali puntate americane di Beautiful, un altro crimine si aggiunge alla lista di quelli perpetrati da Sheila Carter e si tratta di un nuovo omicidio! Come già vi avevamo anticipato, tra le due madri di Finn, quella biologica (Sheila, appunto) e quell’adottiva, Li Finnegan, è esploso lo scontro al capezzale del ragazzo, che, lentamente, ha iniziato a dare segni di emersione dal coma in cui versa da settimane. Settimane che Sheila ha trascorso in prigione, certa di aver provocato la morte di Finn, che si è preso una pallottola che la Carter aveva destinato a sua moglie Steffy Forrester.

Quest’ultima, poi, un colpo di pistola se lo era preso sul serio quando Sheila, per impedirle di chiamare le autorità, aveva messo in opera una vera e propria esecuzione, per poi fingere una finta rapina finita male e darsela a gambe. La coppia, tuttavia, si è salvata, compreso Finn che è stato dichiarato morto sulla scena del crimine salvo dare segni di debole vita in ambulanza.

Beautiful, trame americane: Sheila scopre che Finn è vivo

Ritenuto comunque ormai spacciato dai medici, Finn era stato prelevato in gran segreto da sua madre Li, dottoressa come lui, decisa a fare di tutto per provare a salvargli la vita. Firmato, dunque, un falso certificato medico e finto di far cremare il corpo di Finn, lo ha segretamente curato, nella speranza che potesse riprendersi.

Evasa dal carcere, Sheila ha rintracciato Li, decisa ad avere risposte sulle esequie di Finn (a cui non ha mai potuto dire addio) ed incolpando proprio Li di non averle concesso i diritti dovuti ad una madre in lutto. Sheila, che ritiene Steffy la vera responsabile della morte di Finn, ha scoperto a quel punto che il ragazzo è sopravvissuto, sebbene a malapena.

Beautiful, spoiler USA: Li Finnegan commette un errore fatale

Dapprima furiosa con Li per aver tenuto segreta la verità, Sheila ha poi visto in tutto questo la possibilità di avere una seconda chance col figlio, nonché il mezzo di liberarsi da una nuova accusa di omicidio. Quando Finn ha aperto gli occhi, sorprendendo le due donne, Sheila ha colpito alla nuca Li, per essere sicura di essere la prima persona ad interagire con il ragazzo, il quale però ha solo mormorato il nome di Steffy prima di perdere i sensi.

Sheila ha dunque spronato Li a salvare Finn e il medico ha finto di riconoscere l’amore della Carter per il ragazzo, sostenendo che insieme loro due potranno salvare il figlio. Ma era solo un trucco per poter far arrestare la fuggitiva. Infatti Li, sostenendo di dover prendere dei farmaci in ospedale, ha convinto Sheila a farla uscire: solo lei, infatti, ha libero accesso alla farmacia della struttura e non è ricercata dalla polizia. Un po’ scioccamente, Li non ha aspettato di essere all’esterno per chiamare i soccorsi, bensì ancora dentro casa: è stato facile per Sheila sorprenderla e fermarla.

Beautiful, anticipazioni USA: Sheila tampona l’auto di Li

Nelle prossime puntate USA, aggredita da Sheila, Li riuscirà a non farsi strangolare e a fuggire, ma la Carter si metterà al suo inseguimento, arrivando a tamponare più volte l’auto della signora Finnegan fino a farle perdere il controllo del veicolo. Con il mezzo in fiamme, Li precipiterà nell’oceano sotto lo sguardo soddisfatto di Sheila. La donna ora, sebbene latitante, si troverà in possesso di Finn, ma riuscirà a fornirgli le cure sufficienti a salvarlo?

Li Finnegan è davvero morta? Dovremo attendere i prossimi episodi per avere la conferma, ma pare difficile che gli autori vogliano ricorrere ad un salvataggio in extremis a così breve distanza dall’espediente della finta morte di Finn.

Beautiful: la storia di Emma e Thomas non verrà più menzionata

L’inseguimento, sui social network, ha ovviamente determinato un paragone con quello che, un paio di anni fa, causò la morte di Emma Barber, sebbene con alcune differenze: Thomas Forrester non urtò fisicamente l’auto della stagista (la polizia non trovò tracce di urti sulla sua macchina), che finì fuori strada per via della velocità e della disattenzione, dato che era intenta a scrivere un messaggio di avvertimento per Hope Spencer.

Ma, esattamente come farà adesso Sheila, lo stilista non chiamò i soccorsi, come emerse durante il drammatico confronto tra Thomas e suo padre Ridge. Alla luce delle attuali puntate italiane di Beautiful, con Liam Spencer che ha investito Vinny, in molti di voi sui social si sono chiesti come mai quella vicenda non è stata mai menzionata, visto che a Thomas, più volte, sono state messe in bocca parole molto dure nei confronti del pirata della strada che ha abbandonato l’amico per strada.

Ebbene, quella storia non verrà mai più citata, sebbene sarebbe stata un’occasione utile per vedere il pentimento di Thomas e rafforzare l’immagine di persona redenta e cambiata. Ma si è deciso, semplicemente, di ignorare il passato…