Trame americane Beautiful: anticipazioni sul futuro di Wyatt Spencer

Come avremo modo di accorgerci nelle puntate italiane dei prossimi mesi, il ruolo di Wyatt Spencer si farà via via sempre meno rilevante in Beautiful, fino ad apparire in modo sporadico. Una regressione che, almeno per ora, non subirà un’inversione di tendenza neanche negli episodi americani della soap, circa quattordici mesi in avanti rispetto alla programmazione nostrana.

Nel 2022 le apparizioni di Darin Brooks nei panni del figlio di Bill Spencer e Quinn Forrester sono state fino ad oggi pochissime, anche se ora gli spoiler ne anticipano una nuova: nelle puntate americane Wyatt riceverà dalla madre una confessione molto personale, sicuramente inerente ai sentimenti che la designer ancora nutre per Carter Walton e che sta cercando di soffocare per poter far funzionare il matrimonio con Eric Forrester.

Intanto, però, la vita personale e professionale di Darin Brooks è ricca di novità, al contrario di quella del suo alter ego: “Voglio immaginare che Wyatt e Flo stiano vivendo felici“, ha scherzato l’interprete, ironizzando sul più lungo fidanzamento di Beautiful (visto che la coppia, sostanzialmente, è rimasta ferma all’annuncio delle nozze).

Beautiful: i nuovi impegni di lavoro di Darin Brooks

Darin e sua moglie, l’attrice Kelly Kruger Brooks, quest’anno hanno avuto la loro seconda figlia che hanno chiamato Gemma, dopo la primogenita, Everleigh, nata nel 2019. Invece, sul piano lavorativo, l’attore ha debuttato nel doppiaggio, entrando nel cast della serie animata “The Croods – The Family Tree“. Oltre ad un film in cantiere, interpreterà inoltre uno dei personaggi principali della serie tv “Amber Brown“, che AppleTv lancerà a fine luglio anche in Italia. Darin interpreterà il fidanzato della protagonista (che avrà il volto di Sarah Drew, la dottoressa April Kepner di Grey’s Anatomy).

In attesa, dunque, che gli sceneggiatori di Beautiful rivedano Wyatt in primo piano con storyline tutte sue, il suo interprete si gode una vita piena di altri impegni, al di fuori della soap: “Amo andare sul set per aggiornarmi con tutti, vedremo cosa succederà in futuro“.