Anticipazioni puntata Brave and beautiful di venerdì 10 giugno 2022

Se Riza intende trovare Riza dovrà seguire una serie di indizi. Quando giunge nell’ultimo posto indicato, aprendo una porta, attiva un marchingegno costruito da Riza e viene raggiunto da un colpo di pistola. Per sua fortuna indossava un giubbotto antiproiettile visto che stava agendo sotto la supervisione di Serhat.

Korhan vuole chiedere il divorzio e Cahide si rivolge a Tahsin per fargli cambiare idea. Tahsin le offre il suo appoggio. Quando Tahsin le chiede nuovamente notizie di Adalet, Cahide si inventa che si è trasferita all’estero e che si è sposata.

Bulent ha un duro confronto con la madre in cui l’accusa di preferire Cesur a lui. Intanto Riza, nonostante il fallimento del suo piano, trama ancora qualcosa per realizzare la sua vendetta.

Cesur e Suhan stanno per sposarsi, ma Riza mette in atto una nuova trama per rovinare la loro felicità coinvolgendo Bulent, Hulya e Cahide. Bulent dice a Tahsin la verità su Cesur e l’uomo si precipita da Suhan, già in abito nuziale, a ordinarle di non sposare il suo nemico, ma Suhan gli tiene testa.

Intanto, qualcuno ha messo una sostanza nell’acqua di Suhan, che infatti, all’altare, sviene e deve essere ricoverata in ospedale. Per fortuna, non perde il bambino. Cesur apprende da Sirin che Tahsin ha parlato con Suhan e corre a casa sua, furioso gli racconta tutte le sue malefatte e Tahsin si sente male.

Questa sarà l’ultima puntata lunga di Brave and beautiful, da lunedì nuova durata “accorciata”.