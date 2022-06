Anticipazioni puntata Brave and beautiful di mercoledì 15 giugno 2022

Viene diffusa la notizia che una nave è affondata per via di un incendio a bordo e tra i passeggeri dell’imbarcazione c’era anche Riza. Il procuratore Serhat in effetti dice a Cesur e Suhan che Riza è certamente morto, ma Cesur tende a non crederci visto che il corpo non è stato ancora ritrovato.

Mihriban viene eletta sindaco di Korludag e Tahsin propone di festeggiare alla tenuta.

Suhan riceve una chiamata in cui le viene detto che nel sangue c’era un alto tasso di una sostanza dannosa.

Cahide pensa che potrebbe essere stato Bulent ad avvelenare Suhan. L’uomo viene subito convocato in procura per un interrogatorio e diventa il principale sospettato dell’avvelenamento.

Bulent rivela di essere stato rapito da Riza per compiere il crimine per cui viene accusato, ma di essersi tirato indietro in extremis.