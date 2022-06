Anticipazioni puntata Brave and beautiful di giovedì 2 giugno 2022

Sirin dopo aver visionato il video che le ha inviato Suhan dice a Tahsin che ha la prova che ha assassinato suo padre e che la girerà immediatamente al procuratore. Durante il viaggio, tuttavia, riceve una telefonata dall’ospedale in cui le viene detto che Reyhan è stata ricoverata. Quando arriva, Necla le dice che la notizia non è veritiera: in effetti, Tahsin ha avvertito Riza, che grazie alla complicità di Turan e Necla ha fatto sostituire il CD nella borsa di Sirin. Infatti, quando lei alla fine giunge dal procuratore, si rende conto che il video è stato scambiato.

Suhan rivela a Cesur di non aver abortito e così i due trovano un accordo. Suhan decide di tornare a vivere con Cesur per un periodo di prova, ma a condizione che lui dimostri di essere cambiato ed essersi lasciato il passato alle spalle. Riza, in cambio del favore che ha fatto a Tahsin, vuole che lui gli intesti la tenuta.

Sirin sa che non può provare che suo padre è stato fatto fuori da Tahsin ma, mentre ne parla con Kemal, Cahide sente di nascosto la loro conversazione e se la prende con Korhan perché glielo ha tenuto nascosto. Korhan le fa promettere che terrà il segreto.

Cesur fa il possibile per dimostrare a Suhan di essere cambiato e insieme i due si recano dal medico per un’ecografia. Riza, che li sta seguendo, intuisce che Suhan aspetta un bambino e, in seguito, cerca di provocare Cesur e farsi picchiare in modo da poterlo denunciare. Ma Cesur, fedele alla promessa fatta, riesce a controllarsi.