Brave and beautiful, anticipazioni dal 20 al 24 giugno 2022

Anticipazioni settimanali puntate Brave and beautiful da lunedì 20 a venerdì 24 giugno 2022

Riza ha rinunciato a fuggire per sempre ed è tornato a Korludag per rovinare la vita di Cesur e Suhan. Mentre cerca di mettere a segno la sua prossima mossa, si scopre che la donna che tiene sotto scacco stavolta è Banu, a cui ha rapito il figlio.

Leggi anche: Brave and Beautiful anticipazioni: SÜHAN sequestrata da RIZA! Cosa le succederà?

Tahsin ha saputo della morte di Adalet e, inconsolabile, si reca tutti i giorni sulla sua tomba. Qui intravede Riza, ma Korhan lo convince che fosse un’allucinazione. L’accaduto insospettisce Cesur, che inizia a indagare e apprende da un certo Kaya che Riza è sceso dalla nave prima che salpasse.

Brave and beautiful, spoiler: Banu confessa tutto a Cesur

Hulya va a trovare Cahide in carcere e le due donne hanno uno scontro, accusandosi reciprocamente. Entrambe parlano con il procuratore. Cahide gli dice che Hulya ha ucciso il dottor Nedim, mentre Hulya accusa Cahide di aver partecipato al rapimento di suo figlio Zafer.

Cesur scopre che è stata Banu ad avvelenare Suhan. Messa alle strette, Banu confessa di essere stata lei ma costretta da Riza che ha rapito suo figlio. Hulya viene arrestata per l’omicidio del dottor Nedim e Bulent per il rapimento del piccolo Zafer. Tahsin rivela a Korhan il vero motivo per cui non è stato con lui un padre amorevole.