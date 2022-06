Anticipazioni puntata Brave and beautiful di martedì 7 giugno 2022

Tahsin non ricorda più niente e i medici si raccomandano di evitargli nuovi traumi. Suhan e Korhan a quel punto preferiscono tornare a casa del padre e tentano di nascondergli gli ultimi accadimenti; Cesur decide di andare con lei. Suhan trova nel telefono del padre alcuni messaggi di Adalet e d’accordo con Cesur lo fa consegnare al procuratore Serhat.

Quest’ultimo scopre che i messaggi sul cellulare di Tahsin giungono da un telefono in possesso di Riza. Quando viene interrogato, lo stesso Riza ammette di essere lui l’autore dei messaggi ma aggiunge di averli inviati solo per sollevare il morale del cognato e dargli una speranza. Intanto Hulya cerca di approfittare della situazione e dice a Tahsin che loro due hanno una storia.

Cesur pensa che Riza abbia ucciso Adalet e vuole che l’uomo venga arrestato, ma Serhat non ha abbastanza prove; così decide di avvisare i cittadini di Korludag e dichiara pubblicamente che Riza è un assassino, facendolo arrabbiare

Alla tenuta Korludag, tutti fingono un’armonia inesistente pur di non turbare Tahsin che ha perso la memoria, ma lui inizia a scoprire qualcosa. Quando Riza va da Serhat per denunciare Cesur, il procuratore fa scattare la sua trappola, rivelando a Riza di sospettare che Cesur sia l’assassino di Adalet e dicendogli che sarebbe utile ritrovare il cadavere della donna per poterlo incastrare.

Riza cade nel tranello di Serhat e comincia a darsi da fare, con l’aiuto di Turan, per condurre Cesur nel luogo dove è sepolta Adalet. Nel frattempo, chiede a Suhan di incontrarla e la donna, d’accordo con la polizia, accetta di vederlo nella casa di Nisantasi.