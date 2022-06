Trame Brave and beautiful: anticipazioni sull’arresto di Cahide

Nelle ultimissime puntate italiane di Brave and Beautiful, i telespettatori si troveranno ad assistere ad un vero e proprio giallo, visto che il procuratore Serhat (Serdar Özer) cercherà di scoprire in ogni modo chi possa aver avvelenato Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) il giorno delle sue (mancate) nozze con Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ). Dopo le dovute indagini, a finire in manette sarà la spietata Cahide (Sezin Akbaşoğulları) ma la faccenda non potrà considerarsi ancora del tutto risolta…

Leggi anche: Brave and beautiful, anticipazioni puntata di venerdì 3 giugno 2022

Brave and Beautiful, news: ecco perché Sühan verrà avvelenata

Tutto partirà dallo psicopatico Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener), desideroso di vendicarsi di Cesur per averlo inchiodato alle sue responsabilità per l’omicidio della sorella Adalet (Nihan Büyükağaç). A quel punto, una volta che riuscirà ad evadere di prigione, Riza penserà bene di sequestrare “separatamente” Cahide, Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak) e Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan) e proporrà loro di avvelenare Sühan per procurarle un aborto.

Anche se nessuno dei tre sembrerà accettare il patto, la Korludağ finirà egualmente per sentirsi male all’altare proprio mentre starà per sposare Cesur, ma fortunatamente i medici riusciranno a salvare il bambino. La trama si riaccenderà però quando la donna riceverà i risultati delle analisi del sangue e scoprirà che ha assunto una sostanza tossica…

Brave and Beautiful, trame: Bülent sospettato dall’avvelenamento di Sühan ma…

Approfittando della notizia e nel disperato tentativo di arginare i sospetti da sé, Cahide comunicherà alla cognata di aver visto Bülent aggirarsi nella sua stanza poco prima delle nozze. Per lo stesso Bulent scatterà dunque la misura cautelare, anche se poi rivelerà alla madre Mihriban (Devrim Yakut) di essere stato agganciato da Riza per somministrare il veleno alla sposina e preciserà che all’ultimo minuto non è riuscito ad andare fino in fondo.

Grazie alle indagini successive delle polizia, verranno inoltre scovati gli uomini che, qualche giorno prima, avevano aiutato Riza a rapire Bülent, ragione per cui gli inquirenti scopriranno che anche Hülya e una terza persona dall’identità ignota erano finite nelle mani del pazzoide. Il mistero verrà così facilmente risolto perché Turan Fişekçi (Serhat Parıl), già in arresto, farà il nome di Cahide!

Brave and Beautiful, spoiler: Cahide in arresto!!!

Tutto questo a quali risvolti porterà? Molto semplice: alcuni poliziotti si recheranno a villa Korludağ e procederanno con l’arresto di Cahide non appena verrà ritrovata tra le sue cose la boccetta di veleno dato a Sühan! Da un lato la dark lady dirà in lacrime di essere innocente, dall’altro Korhan (Erkan Avcı) non penserà nemmeno per un momento che la moglie stia dicendo la verità e le ribadirà per l’ennesima volta che intende chiedere la custodia della loro bambina appena nascerà (perché non vuole che cresca al fianco di un mostro).

In ogni caso, possiamo già anticiparvi che stavolta Cahide non starà mentendo: qualcuno si sarà infatti introdotto nella villa, completamente camuffato, per nascondere il veleno nella sua borsetta. Di chi si tratterà? E, soprattutto, quando verrà scoperto?