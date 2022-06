Trame Brave and beautiful: spoiler su SUHAN

Nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, prima di coronare il loro sogno d’amore, Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) dovranno lottare parecchio, soprattutto quando lo psicopatico Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener) vorrà distruggere ad ogni costo la loro felicità. Non a caso, un tentativo di nozze tra i due protagonisti verrà ostacolato da un avvelenamento che subirà la sposa e che innescherà una serie di situazioni…

Brave and Beautiful, news: Sühan si sente male sull’altare

Riza, quando verrà arrestato per l’omicidio della sorella Adalet Soyözlü (Nihan Büyükağaç), concentrerà le sue attenzioni su Cesur. A quel punto, dopo essere evaso, il cattivo numero uno della telenovela vorrà vendicarsi della coppietta e rapirà brevemente (e separatamente) Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak), Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları) e Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan) per convincerli a somministrare del veleno a Sühan poco prima delle sue nozze con Cesur.

Tale escamotage metterà in moto un meccanismo teso a far perdere alla donna il bambino che aspetta e a distruggere così il suo futuro con Alemdaroğlu. Il diabolico piano sembrerà andare in porto, visto che la Korludağ si sentirà male poco dopo essere arrivata all’altare e si renderà necessario il suo ricovero in ospedale, dove fortunatamente i medici riusciranno a salvare il piccolino.

Brave and Beautiful, spoiler: Sühan scopre di essere stata avvelenata e…

Tuttavia, proprio per via dello strano malore, il personale medico prescriverà alla donna le analisi del sangue, al fine di capire che cosa possa averlo effettivamente scatenato. Nel frattempo, a Korludağ arriverà a termine la campagna elettorale di Mihriban (Devrim Yakut), che riuscirà a diventare il sindaco del paese con grosso dispiacere del nemico giurato Tahsin (Tamer Levent).

Nel bel mezzo dei festeggiamenti, Sühan riceverà una chiamata dal medico, che la metterà al corrente del fatto che nel suo sangue era presente una sostanza nociva. Ripercorrendo quanto successo il giorno del mancato matrimonio, la donna ricorderà di aver bevuto un po’ d’acqua da una bottiglietta già aperta e ipotizzerà di essere stata avvelenata tramite la stessa.

Brave and Beautiful, trame: Bülent viene arrestato!

Il peggio arriverà però grazie ad una mossa “geniale” di Cahide, la quale svelerà di aver visto Bülent entrare nella stanza dove Sühan si stava cambiando per indossare l’abito da sposa, ciò poco prima del presunto avvelenamento. Dato che questo scenario verrà confermato dalle registrazioni dei filmati di sicurezza controllati dal procuratore Serhat (Serdar Özer), Cesur non esiterà a scagliarsi contro Bülent nel corso della festa, con grande dispiacere di Mihriban (che tra l’altro si vedrà rovinare il suo insediamento come sindaco).

Fatto sta che, proprio per la testimonianza di Cahide, Bülent verrà messo in stato di fermo dalla polizia e condotto in commissariato per subire un interrogatorio. Neanche a dirlo, l’uomo negherà ogni suo coinvolgimento nella questione, comportandosi in maniera sfrontata di fronte all’inquirente. Quel che però è certo è che, qualche giorno prima, ai telespettatori verrà mostrato Bülent intento a gettare uno strano flaconcino nella spazzatura. Ma possibile che la soluzione sia davvero così semplice?