Trame Brave and beautiful: anticipazioni su CESUR e ÖMER

Corsa contro il tempo per salvare il piccolo Ömer (Aras Ongun), il figlio dell’avvocatessa Banu Vardar (Gözde Türkpençe) nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful. Appena verrà chiarito che è stata proprio la donna ad avvelenare Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün), Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) farà di tutto per riportare il bambino dalla sua mamma…

Brave and Beautiful, news: ecco perché Banu avvelenerà Sühan

La storyline partirà dal momento in cui Banu confesserà di aver dovuto avvelenare Sühan perché lo psicopatico Riza (Yiğit Özşener) ha rapito Ömer. Anche se sarà arrabbiato con l’amica perché con il suo gesto avrà messo in pericolo anche la vita del bimbo che la Korludağ aspetta, Cesur non se la sentirà di lasciare il bambino nelle mani del suo peggior nemico ed organizzerà nei minimi dettagli una trappola per trarlo in salvo.

In pratica, Cesur darà il consenso a Banu di piazzare una telecamera nella sua casa, proprio come Riza le ha ordinato di fare, e metterà su una vera e propria messinscena con la complicità di Sühan, Şirin (Irmak Örnek) e Kemal (Fırat Altunmeşe) affinché il pazzoide esca finalmente allo scoperto. Utilizzando la camera, Cesur farà dunque credere a Riza che sta per incontrare Cayà, ossia l’unico uomo in grado di testimoniare che non è morto nell’incendio scoppiato sull’imbarcazione sulla quale era salito per fuggire dalla Turchia.

Brave and Beautiful, spoiler: Cesur riesce a salvare Ömer

Con questo piano, Cesur riuscirà a salvare Ömer, anche se dovrà faticare un po’. Possiamo infatti anticiparvi che Riza manderà un sicario nel luogo dove, presumibilmente, Cesur avrebbe dovuto incontrare Cayà. Con l’aiuto di Rıfat (Müfit Kayacan), Cesur sequestrerà dunque il criminale per una notte, obbligandolo a dire a Riza che ha portato a termine il compito di assassinare Cayà.

Agendo in tale maniera, Cesur saprà quindi dove si sta nascondendo il suo antagonista, visto che dirà al suo uomo di recarsi lì per ricevere la somma di denaro pattuita. E, con le dovute attenzioni, non farà fatica a mettere ko i “guardiani” di Ömer per ricondurlo da Banu, la quale a quel punto deciderà di parlare con la polizia per aiutarla a scovare il prima possibile il pericolosissimo assassino.

Brave and Beautiful, trame: Rıfat segue Riza ma…

In tal senso, vi anticipiamo che Cesur rivelerà al procuratore Serhat (Serdar Özer) di aver messo il fidato Rıfat alle calcagna di Riza, ma anche in questo caso il cattivo numero uno della telenovela riuscirà a seminare l’ex poliziotto e sparirà nel nulla. Nessun abitante di Korludag potrà dunque stare tranquillo, anche perché Riza si impegnerà a fondo per rovinare per sempre la vita di Cesur e Suhan. Che cosa farà?