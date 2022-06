Brave and beautiful: ecco chi ha avvelenato Sühan! Anticipazioni

Trame Brave and beautiful: anticipazioni su Suhan e sul(la)… colpevole!

Chi ha avvelenato Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün)? Sarà questa la domanda principale delle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, visto che il procuratore Serhat (Serdar Özer) si impegnerà per capire chi abbia cercato di mettere in pericolo la donna. Con grande sorpresa, la responsabile del crimine sarà una persona molto vicina a Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ)…

Brave and Beautiful, news: ecco quando Sühan sarà avvelenata

Come abbiamo anticipato nei nostri precedenti post, Sühan verrà avvelenata il giorno delle sue seconde (e mancate) nozze con Cesur. La donna comincerà infatti ad avere dei forti crampi alla pancia non appena arriverà all’altare, motivo per cui si renderà necessario il suo ricovero in ospedale.

Il responsabile di tutto quanto sarà ovviamente lo psicopatico Riza (Yiğit Özşener), che si sarà servito di un complice misterioso per mettere del veleno in una bottiglia d’acqua destinata alla Korludağ e procurarle così un aborto.

Grazie alla costruzione di una trama ben articolata, ai telespettatori verrà fatto inizialmente credere che il “braccio esecutore” del crimine organizzato da Riza possa essere uno tra Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak), Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları) e Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan), ma la verità sarà un’altra, visto che ad aver avvelenato Sühan sarà stata l’avvocatessa Banu Vardar (Gözde Türkpençe)…

Brave and Beautiful, trame: Riza ha rapito Ömer, il figlio di Banu

Per convincerla ad agire per suo conto, Riza avrà infatti rapito il piccolo Ömer (Aras Ongun), minacciando di ucciderlo. Non a caso, per mandare avanti la pantomima e cercare di salvare il figlio, Banu non esiterà a nascondere nella borsetta di Cahide la boccetta del veleno utilizzato, causando così il suo arresto. Tuttavia, dopo essersi finalmente sposato con Sühan, Cesur ritornerà sulla questione dell’avvelenamento quando scoprirà che Riza non è morto nel bel mezzo di un incidente di barca..

Grazie a Cayà, un uomo che si trovava sull’imbarcazione, Cesur avrà infatti la certezza che Riza ha sequestrato il figlio di una donna presente al matrimonio sfortunatamente saltato. Scartate Hülya e due amiche della Korludağ, Alemdaroğlu inizierà dunque ad avere dei sospetti su Banu e le tenderà un tranello…

Brave and Beautiful, spoiler: Sühan schiaffeggia Banu!!!

Eh sì: nel momento in cui Banu andrà a casa dei novelli sposi per piazzare una telecamera nel salone su ordine di Riza, Cesur chiederà all’amica di poter far visita ad Ömer, sottolineando di aver trovato strano il fatto che non l’abbia portato con sé nei suoi due matrimoni.

Colta alla sprovvista, la Vardar dirà a Alemdaroğlu che il bambino è fuori città con il padre Sinan. Una menzogna che verrà immediatamente scoperta: Cesur telefonerà all’uomo, il quale gli dirà che Ömer non è insieme a lui.

A quel punto, Cesur non avrà dunque alcun dubbio sulla colpevolezza di Banu ed andrà da lei, al fianco di Sühan, per inchiodarla alle sue responsabilità. Da un lato la Korludağ non riuscirà a trattenersi e schiaffeggerà la Vardar nel momento stesso in cui ammetterà di essere colpevole, dall’altro la stessa Banu implorerà perdono e specificherà di aver tentato di ingannare Riza somministrando a Sühan una piccola dose di veleno in modo tale da non farle perdere il bambino.

Anche se Sühan non sembrerà intenzionata a perdonare Banu, Cesur penserà a quel punto ad una controffensiva per incastrare Riza. Di che cosa si tratterà?