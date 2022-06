Trame Brave and beautiful: anticipazioni su CESUR e RIZA

Brutta scoperta per Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) dopo il felice matrimonio con l’amata Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün). Il protagonista di Brave and Beautiful avrà infatti la certezza che Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener) non è morto, come invece gli inquirenti penseranno, e farà di tutto per scovarlo prima che sia troppo tardi…

Leggi anche: Brave and Beautiful anticipazioni: SÜHAN e CESUR finalmente sposi!

Brave and Beautiful, news: la “morte” di Riza

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Riza verrà dato per morto quando scoppierà un incendio nella barca dove era salito per lasciare in fretta e furia la Turchia. Anche se non verrà ritrovato il corpo, il procuratore Serhat (Serdar Özer) darà quindi per certo il decesso del “cattivone”, ma ciò non convincerà Cesur. Ed effettivamente Alemdaroğlu non si sbaglierà, dato che i telespettatori vedranno Riza osservare da lontano, con un binocolo, il felice matrimonio di Cesur con Sühan.

Ma come sarà riuscito a salvarsi il perfido Soyözlü? La risposta è semplice: poco prima della partenza, Riza verrà messo al corrente del fatto che Sühan non ha perso il bambino dopo essere stata avvelenata nelle sue precedenti nozze (saltate) con Cesur. Considerando non conclusa la sua vendetta ai danni della coppietta, l’uomo sarà dunque sceso dall’imbarcazione, salvandosi miracolosamente dall’incendio! Tale escamotage gli ha peraltro dato modo di inscenare il suo decesso, dato che aveva già consegnato al capitano i suoi falsi documenti (con una sua fotografia, dove era riconoscibile).

Brave and Beautiful, spoiler: Cesur scopre che Riza è ancora vivo!

Tuttavia, il geniale piano di Riza presenterà una falla, visto che un tale di nome Cayà l’avrà visto scendere dalla barca. Dopo essersi risvegliato in seguito ad un breve coma, l’uomo avrà quindi modo di parlare con Cesur, confessandogli di aver visto il Soyözlü lasciare l’imbarcazione.

In tal senso, specifichiamo che Cayà inizialmente sarà restio a parlare con Cesur, perché Riza gli avrà intimato di non farlo, ma poi deciderà di rischiare quando il nostro protagonista pagherà tutte le sue spese ospedaliere, permettendogli di essere dimesso. Per ringraziarlo, Cayà svelerà dunque a Cesur un altro importantissimo particolare…

Brave and Beautiful, trame: chi è il bambino che ha sequestrato Riza?

Eh sì: come dirà anche a Serhat, Cayà avrà ascoltato una conversazione telefonica di Riza, grazie alla quale avrà intuito che l’uomo stava minacciando una donna dopo avere sequestrato il suo bambino! Visto che il “marinaio” asserirà di aver sentito Riza parlare di un flacone di veleno, Cesur non tarderà a capire che il “nemico” ha ricattato la misteriosa donna affinché avvelenasse Sühan in cambio della liberazione del figlio.

I sospetti di Cesur ricadranno così su Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan), dato il recente rapimento del piccolo Muzzafer. Ma la responsabile sarà davvero lei? In realtà ad essersi macchiata del crimine, per cui sarà stata già arrestata erroneamente Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları), sarà un’altra persona vicinissima a Cesur e Sühan…