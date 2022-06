Trame Brave and beautiful: spoiler su SÜHAN e CESUR

Non c’è due senza tre. Dopo un primo matrimonio finito col divorzio ed un secondo annullato per via di un avvelenamento, Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) riusciranno finalmente a ridiventare marito e moglie, alla presenza di tutti i loro amici. Tutto ciò avverrà nelle ultimissime puntate italiane di Brave and Beautiful.

Brave and Beautiful, news: Sühan viene avvelenata!

Come vi abbiamo già anticipato in precedenza, la storyline comincerà a delinearsi nel momento in cui Cesur riuscirà a fare arrestare lo psicopatico Rıza (Yiğit Özşener) per l’omicidio della sorella Adalet (Nihan Büyükağaç). Visto che però riuscirà ad evadere in tempi brevi contando sull’appoggio dello scagnozzo Turan Fişekçi (Serhat Parıl), Riza vorrà vendicarsi ad ogni costo di Cesur e deciderà di colpire Sühan.

Nello specifico, l’uomo sequestrerà separatamente Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak), Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları) e Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan) per chiedere loro di avvelenare la donna e procurarle così un aborto.

Anche se nessuno dei tre accetterà la proposta, Sühan finirà quindi per sentirsi male proprio il giorno delle sue seconde nozze con Cesur, motivo per cui l’evento verrà annullato e la ragazza verrà portata d’urgenza in ospedale (dove i medici, per fortuna, riusciranno a salvare anche il bambino). In una seconda fase, il procuratore Serhat (Serdar Özer) avvierà delle indagini per scoprire quanto successo al matrimonio, visto che emergerà dalle analisi del sangue che Sühan ha ingerito a sua insaputa una sostanza tossica…

Brave and Beautiful, trame: Cahide viene arrestata ma…

Da qui partiranno una serie di imprevedibili eventi: ad esempio, Riza verrà dato per morto dagli inquirenti quando scoppierà un incendio nella nave sulla quale era presumibilmente salito per fuggire in fretta e furia dalla Turchia. Come se non bastasse, Cahide verrà arrestata per l’avvelenamento di Sühan perché nella sua borsetta verrà ritrovata la boccetta della sostanza nociva.

In questo caso, la moglie di Korhan (Erkan Avcı) non avrà però nessuna responsabilità nel crimine, visto che una donna incappucciata si sarà introdotta nella sua stanza proprio per far sì che venisse ritrovata la scottante prova tra le sue cose. Fatto sta che in questo clima di serenità apparente, Cesur organizzerà un matrimonio a sorpresa per Sühan, che stavolta andrà fortunatamente in porto!

Brave and Beautiful, spoiler: Sühan e Cesur finalmente marito e moglie!

Eh sì: all’interno di una romantica cerimonia all’aperto, che verrà officiata dal neo-sindaco Mihriban Aydınbaş (Devrim Yakut), Sühan e Cesur diventeranno finalmente marito e moglie, alla presenza dei testimoni Rifat (Müfit Kayacan) e Şirin (Irmak Örnek) insieme a Korhan, Kemal (Fırat Altunmeşe), Reyhan (Işıl Dayıoğlu), il procuratore Serhat e l’avvocatessa Banu Vardar (Gözde Türkpençe).

Ed in tal senso, possiamo anticiparvi che uno di questi invitati sarà il vero responsabile dell’avvelenamento di Sühan. Di chi si tratterà? Nell’attesa di scoprirlo, vi consigliamo di fare molta attenzione a questa scena, dato che il “redivivo” Riza osserverà da lontano il matrimonio attraverso dei binocoli.

Il cattivo numero uno della telenovela non sarà infatti morto nell’incendio dell’imbarcazione di qualche giorno prima e non avrà rinunciato a farla pagare ai due piccioncini. Anche se, almeno per ora, concederà loro di passare una buona luna di miele…