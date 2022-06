Trame Brave and beautiful: spoiler su Rıza Soyözlü e sulla sua fuga

Fuga con colpo di scena per Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener) nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful. Dopo aver avvelenato con un complice segreto Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) il giorno delle (mancate!) nozze con Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ), il cattivo della telenovela cercherà di lasciare la Turchia con una nave, ma quest’ultima naufragherà a causa di un incendio. Vediamo insieme cosa succederà…

Brave and Beautiful, news: le sfortunate nozze di Cesur e Sühan

Riza vorrà vendicarsi ad ogni costo di Cesur, colpevole di avergli teso un tranello con il procuratore Serhat (Serdar Özer) affinché venisse arrestato per l’omicidio della sorella Adalet (Nihan Büyükağaç). Dato che riuscirà ad evadere in tempi brevi, uccidendo tra l’altro anche due poliziotti, il Soyözlü penserà bene di procurare un aborto a Sühan il giorno delle sue nozze con Cesur.

Per farlo, Riza sequestrerà Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları), Bülent Aydınbaş (Serkan Altunorak) e Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan) per proporre loro di somministrare il veleno alla donna al posto suo, ma nessuno dei tre sembrerà accettare. Tuttavia, proprio quando arriverà sull’altare, Sühan comincerà ad avvertire dei forti dolori alla pancia e si renderà necessario il suo ricovero in ospedale. Comunque la ragazza, per fortuna, non perderà il bimbo, come il sadico Riza aveva invece previsto e auspicato…

Brave and Beautiful, trame: Riza cerca di fuggire dalla Turchia ma…

In ogni caso, bisognerà fare particolare attenzione alle successive mosse di Riza: nonostante il fallimento del suo piano, l’uomo si farà procurare da un complice un passaporto falso e poi salirà su una nave per partire il più lontano possibile dalla Turchia. Qualche ora dopo, si innescherà un incendio all’interno del mezzo e diversi uomini moriranno.

In base alle indagini della polizia, guidate ovviamente da Serhat, emergerà quindi che tra le vittime c’è anche Riza, salito su una nave con una falsa identità. Anche se mancherà il corpo, per il procuratore sarà impossibile che Riza si sia salvato, tant’è che difenderà la notizia del suo decesso in tutti i telegiornali…

Brave and Beautiful, spoiler: Riza è davvero morto?

E così, mentre Sühan e Şirin (Irmak Örnek) si rallegreranno per la brutta fine del loro peggior nemico, Cesur nutrirà delle perplessità sull’effettiva morte di Riza, motivo per il quale chiederà il permesso a Serhat di svolgere delle indagini private per ricostruire gli eventuali ultimi istanti di vita dell’uomo.

Anche se darà il suo consenso, Serhat assicurerà però a Cesur che Riza è davvero passato a miglior vita (anche se, su richiesta di Alemdaroğlu, accetterà di lasciare la scorta a lui e Sühan per qualche giorno). Ma tra i due contendenti chi avrà effettivamente ragione?